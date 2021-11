El nuevo campeón del mundo de MotoGP no solo ha sido el piloto más rápido esta temporada, donde es el que ha ganado más carreras, con cinco hasta la fecha. Fabio Quartararo ha cimentado su primer título en una regularidad que precisamente fue la que le costó la corona un año antes.

En los 16 grandes premios que necesitó para alzarse con el campeonato, El Diablo se clasificó en primera fila en todos ellos, fue el único corredor que puntuó en todas las carreras y solo sufrió cinco caídas.

Tras hacerse con el título, en la siguiente parada en Portimao hace una semana, el chico de Niza abandonó por primera vez en lo que va de 2021 por una caída que él mismo reconoció que pudo evitar.

Este viernes, en Valencia, Quartararo no arrancó especialmente bien. A Yamaha le pilló por sorpresa la lluvia en el FP1 y no tuvieron tiempo de poner los reglajes de mojado.

"Nuestra previsión meteorológica decía que no iba a llover, pero llovió y no tuvimos tiempo de poner los ajustes [adecuados]. Empecé con unos reglajes que no eran los mejores, pero francamente fue justo en el último sector donde perdimos mucho [tiempo]. Por lo demás, estaba a ocho décimas hasta el tercer sector. No fue genial, pero tampoco fue un desastre. La explicación es principalmente que no hemos tenido tiempo de cambiar nuestra puesta a punto", indicó Quartararo, que acabó el FP1 en 15ª plaza a 1,5s del mejor tiempo marcado por Iker Lecuona.

"Las sensaciones fueron muy malas. No tenía ningún feeling. Eso es lo que no puedo entender. Estoy pilotando como siempre. Hemos hecho 17 carreras: desde Qatar hasta Portimão la sensación fue la misma en el libre 1 y aquí estoy totalmente perdido. Así que es algo muy extraño y estoy deseando que llegue el momento de hablar con el equipo porque hay algo que no entiendo".

"No sabemos qué está pasando. No sabemos dónde estamos, no sabemos cuál es la sensación delante. La moto gira bastante bien, pero es muy agresiva en la parte delantera y no transmite ninguna sensación. Estamos un poco perdidos, yo estoy un poco perdido. El equipo está buscando si hubo algo extraño: en la primera curva fui muy cuidadoso y perdí mucho tiempo. Hay muchas curvas en las que la moto se comporta de forma muy extraña".

Quartararo niega que se haya relajado tras haber conseguido el título y tampoco que necesite vacaciones tras una temporada de 18 grandes premios.

"En Portimão fue algo diferente. Creo que si hubiera tenido que jugarme el título allí, no habría ocurrido. Habría sido más inteligente y habría terminado quinto o sexto. No tiene nada que ver con [el título]. En Portimão, fui primero en el FP1, primero en el FP2, segundo por una milésima en el FP3, así que estuvimos ahí desde el principio, salvo que tuvimos complicaciones. Y ahora no tenemos ninguna sensación y creo que no tiene nada que ver con que conseguimos el título en Misano".

"[No] me digo a mí mismo 'no puedo esperar a las vacaciones'. Es simplemente frustrante estar en un gran premio y no entender lo que está pasando, especialmente que es el último. No tengo sensaciones, y eso es lo que más me jode. No entiendo por qué ocurre aquí. El año pasado pasó lo mismo, fue un desastre", remachó.

