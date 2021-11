Mir: "El nombre del nuevo team manager contará en mi renovación por Suzuki"

Cheste.- La marca de Hamamatsu ha pasado de celebrar el título, precisamente con Joan Mir, a terminar el curso en la tercera posición. Parte de la argumentación que se ha dado para explicar esa regresión gira alrededor de la ausencia de la figura de un team manager, como consecuencia de la inesperada salida de Davide Brivio, en los últimos días de diciembre de 2020, cuando se oficializó su fichaje por Alpine.

El rol del italiano en el equipo de la gran S lo asumió Shinichi Sahara, el hasta entonces Líder de Proyecto, que en unos pocos meses se dio cuenta del error cometido al aceptar una carga de trabajo tan importante.

A mitad de temporada, el japonés ya llegó a la conclusión de que lo mejor era comenzar un proceso de selección de candidatos para ocupar el puesto de Brivio. Entre los nombres que han trascendido figuran el de Wilco Zeelenberg, que finalmente permanecerá en su actual equipo (SRT); el de Johan Stigefelt, que no tiene nada cerrado y baraja varias alternativas; el de Francesco Guidotti, que no tiene pinta de querer abandonar Pramac y hasta ha sonado el de Livio Suppo, ex team manager de Honda que anteriormente lo fue de Ducati.

En las últimas semanas crecieron las voces que incluso veían factible un regreso del propio Brivio, quien, supuestamente, no estaría del todo cómodo en Alpine. Esa posibilidad, sin embargo, fue descartada categóricamente este viernes por Sahara.

“Davide es mi amigo, y a veces hablo con él por teléfono, incluso durante los grandes premios. Quiero que triunfe en la F1, y puede que en el futuro trabajemos juntos de nuevo en el mismo taller. Pero no será el próximo año”, dijo el ingeniero.

El contrato de Mir con Suzuki expira a finales de 2022, y dada la rapidez con la que se mueve el mercado no sería de extrañar que las conversaciones relativas a su futuro empiecen pronto, si es que no lo han hecho ya.

En ese sentido, al mallorquín se le preguntó hasta qué punto la persona que se contrate puede tener una influencia directa en su decisión de prolongar su vínculo con Suzuki, y su respuesta fue tan directa que no dejó un mínimo hueco para dudas.

“Desde luego, la persona que pueda venir de team manager contará en mi decisión de renovar. Eso sí, no es el trabajo de los pilotos decidir acerca de a quién se tiene que contratar. Yo he dado mi opinión y he dicho lo qué pienso”, contestó Mir, consciente de la relevancia del asunto.

“Dependiendo de a quién metas te puedes cargar la harmonía del equipo. Por eso lo asumió Sahara, para minimizar daños. Está claro que la marcha de Davide, por cómo se produjo, nos perjudicó. Pero la gestión que se ha hecho ha sido ejemplar”, concluyó el #36.

