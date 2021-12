"Quartararo se preparó mentalmente para no fallar", dice Forcada

Fabio Quartararo se proclamó campeón del mundo de MotoGP en el Gran Premio de la Emilia Romagna, el pasado 24 de octubre, siendo el único piloto capaz de puntuar en todas las carreras de la temporada celebradas hasta ese momento (16). El primer cero del curso para el francés llegó, curiosamente, el siguiente fin de semana, en Portimao, donde ya corrió como campeón y se fue al suelo en carrera por primera vez en todo el año.

Esa regularidad fue una de las claves que le llevaron a coronarse campeón, pero según Ramón Forcada, jefe técnico del refundado WithU Yamaha RNF, se preparó para ello, incluso mentalmente buscando ayuda externa.

Quartararo debutó en MotoGP en el equipo Petronas SRT, y en su segundo año estuvo en la lucha por el título, pero los errores y cierta irregularidad le perjudicaron, hasta el punto de que al final de la temporada Franco Morbidelli, su compañero de box y pupilo de Forcada, acabó por delante en la general.

Con el paso al equipo oficial Yamaha, el francés logró el título en su primer intento. En una conversación en exclusiva con Forcada, Motorsport.com le preguntó por la temporada de El Diablo.

Ramon Forcada, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

"Muy bien, ha hecho una temporada muy inteligente, controlando y acabando todas las carreras, algo que ya vimos en 2020 que es importantísimo tal y como está el campeonato", explica el técnico español.

"Ha hecho lo que tenía que hacer, que era ganar el Mundial", subraya con firmeza.

Por si te lo perdiste: Por qué el título de Quartararo cuestiona el valor de ganar antes de MotoGP

Pero una cosa es tener que hacerlo y otra muy diferente, lograrlo. Muchos son los que aspiran a ser campeones, pero solo uno gana al final.

"Ha entendido dos cosas, la primera: cómo debe conducir la Yamaha, y la ventaja que ha tenido es que no había pilotado ninguna otra moto antes, porque venía de Moto2, por lo que no tenía vicios, cosa que, por ejemplo, no le pasa a Dovi (Andrea Dovizioso, el piloto con el que trabaja ahora), que viene con una serie de vicios de otra moto. Fabio ha entendido muy bien cómo hacer funcionar la Yamaha", reflexiona Forcada.

Tan importante como haber logrado entender el pilotaje de la M1, Forcada señala otro factor determinante para que Quartararo consiguiera el título.

"Mentalmente se ha preparado para no fallar", apunta. "Ese, al final, es el problema de muchos pilotos. Si miras los resultados de 2020 limpios (sin caídas ni abandonos), mucha gente podría haber ganado el Mundial ese año, lo importante es no fallar. Fabio lo ha entendido y ha buscado ayuda externa para conseguirlo, lo que me parece perfecto. Sumas todo esto y te da ser campeón", zanja Forcada.

(Haz click en este enlace o sobre la imagen para ver las fotos de la temporada 2021 de Fabio Quartararo en MotoGP)