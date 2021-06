Quartararo: “Márquez es un ejemplo y quiero aprender de él”

El piloto de Honda puso fin a la mayor sequía de su historia con una victoria en Sachsenring que recordó a la mejor versión del ocho veces campeón del mundo. Márquez se puso líder en la primera vuelta e hizo un ejercicio de dominio para conseguir el triunfo número 83 en su palmarés.

El #93, visiblemente emocionado, estuvo acompañado en el podio de Miguel Oliveira y de Fabio Quartararo, quien no dudó en felicitarle y se alegró de tenerle de vuelta entre los mejores.

"Cuando faltas una carrera es duro. Un año, con operaciones difíciles, hacer lo que ha hecho hoy sabiendo las dificultades de Honda, me quito la gorra porque es muy grande y quiero felicitarle otra vez", dijo El Diablo después de la carrera.

El francés no dudó en admitir que quiere seguir aprendiendo del español.

"Estoy aprendiendo y dando pasos. Cada vez tengo más experiencia. Aprendo de los mejores. Tengo el ejemplo de Marc. Ya faltaba. Contento de que este aquí. Quiero aprender de alguien como él", apuntó.

El piloto de Yamaha tuvo que conformarse con el tercer lugar que, no obstante, le permite ascender aumentar su ventaja al frente del campeonato.

"Lo primero que teníamos claro con el equipo es que teníamos un buen ritmo, pero no para ganar. El objetivo era intentar estar por delante de las Ducati y así lo hicimos. Este podio es oro. Creo que nunca había acabado en el top 10 aquí. Tercero es un sueño", comentó.

"He querido adelantar a gente porque tenía ritmo, pero adelantar era imposible. Cuando he visto las gotas he pensado en Le Mans y en atacar. Tenía motos muy potentes delante y adelantarles no es fácil. Me he tomado mi tiempo, he querido gestionar bien las gomas y cuando he adelantado a Jack [Miller] era el momento", explicó sobre su carrera.

