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Márquez: "Menos mal que Acosta no va con una Ducati, de momento"

Marc Márquez volvió a la victoria y lo hizo aprovechando su velocidad y su cabeza para imponer una estrategia que dejó sin respuesta a Pedro Acosta y Marco Bezzecchi.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Este sábado se cumplen 16 años de la primera victoria, en 2013, de Marc Márquez en MotoGP, en Austin, y la casualidad ha querido que lo pudiera celebrar con una victoria, aunque fuera de sábado en un sprint, el segundo que gana este año y el 18, el que más junto a Jorge Martín en el histórico de estas carreras cortas. Con estos 12 puntitos, Marc supera a Pecco Bagnaia en la general, séptimo, y se coloca a 97 puntos del líder, Bezzecchi, con mucha tela por cortar aún.

"Como dije el viernes estaba en modo eco, tratando de guardar energía, esta mañana lo he dado todo por que si sales primero en parrilla tienes muchas más opciones. La estrategia era salir fuerte y después gestionar, ha salido bien, mañana veremos si podemos volver a hacerlo, pero será más difícil", explicó Marc en le parque cerrado justo antes de volver a subir al podio.

"La estrategia era clara, si llegaba delante a la primera curva quería hacer tres vueltas rápidas, empujando como si fuera una Q2, sin guardar neumático, cuando he visto que tenia un segundo y medio o dos de ventaja, ya he decidido dosificar y guardar fuerzas para mañana, que las necesitamos", amplió sus explicaciones el de Ducati.

Una victoria la de Marc que llega solo un mes después de operarse y que se entiende como un nuevo regreso del campeón. "Estamos en ello, este circuito al ser de izquierdas se me da bien, hemos dado un saltito porque a principio de temporada no se nos daban bien ni las curvas de izquierda, ahora falta mejorar en las de derecha, pero todo va a ir llegando", añadió.

Márquez batió el récord de la pista en Le Mans y marcó las dos vueltas rápidas este sábado en la Q2. "El hecho de que gires con una moto y entiendas lo que necesita te permite sacar otros límites, pero a veces no es bueno sobre pilotar, porque vas mas lento. Lo fundamental es seguir mejorando, este resultado no significa que en tres dñias haya cambiado mi físico, solo significa que es un circuito a izquierda. Aún me queda, pero hay que disfrutar estos momentos, porque son los que te dan gasolina para seguir insistiendo".

Poco a poco el objetivo de Márquez es volver a ser el piloto que fue antes de la lesión de Indonesia el pasado año. "Si volveré a ser como en 2025, lo único que se seguro es que yo lo intentaré: prefiero morir en la orilla, pero al menos intentarlo. Pero ahora el hombro bien de hielo", bromeó.

Sobre el aniversario de su primera victoria, Marc admitió que asume el paso del tiempo.

"Son números que… hoy veía la primera fila de la parrilla y le sacaba 10 años a Acosta y 11 a Aldeguer, los jovenes llegan, a todos nos pasa, la transición natural es que los jovenes te vayan empujando. Y llegara un momento que de empujar pasaran a apartarte".

Márquez sabía que no le convenía, este sábado, una pelea con Pedro Acosta, de ahí su estrategia que salió milimétrica.

"Como dije en Mugello, menos mal que Acosta no va con una Ducati, de momento. También está Bezzecchi, pero nosotros hacemos la nuestra y sobre todo quiero disfrutar. He tenido muchos años de presión y también quiero disfrutar ahora de este deporte", zanjó el #93.

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