Mir: “La victoria de Márquez no me ha sorprendido”

El decepcionante fin de semana de Joan Mir en Alemania culminó con un noveno puesto en la línea de meta tras remontar en las primeras vueltas hasta siete posiciones, una dinámica que se vio cortada por las limitaciones técnicas de la Suzuki en este trazado.

“Ha sido una carrera complicada, dura físicamente, en la que he hecho lo que debía en las primeras vueltas. He disfrutado al principio remontando algunas plazas. Luego he puesto la velocidad de crucero para ver dónde estaba. Me costaba mucho en las aceleraciones, perdía mucho tiempo y luego tenía que recuperar en el resto del circuito. Hay que mirar a la siguiente carrera. Ha sido un fin de semana muy complicado y debemos entender los motivos y solucionarlo”, resumió Mir la carrera en Sachsenring.

El de Suzuki se quejó de las limitaciones técnicas de su GSX-RR este domingo.

“Tenemos una moto que la base funciona muy bien, es buena. Pero este domingo en carrera hemos podido ver que en aceleración perdemos mucho, mucho. En el sector 4 perdía todo y tenía que recuperar mucho en los otros tres sectores, eso requiere un desgaste y sobrecalentar la goma delantera. Me costaba parar la moto”, valoró.

Una de las desventajas de la moto de Mir es no poder contar con el holeshot trasero, como el resto de fabricantes.

“Suzuki sabe que somos los únicos que no tenemos el holeshot trasero, y eso es un tiempo gratis que estamos regalando. Tenemos que ponernos al nivel de los demás y a partir de ahí evolucionar como el resto. En la fábrica los japoneses están concienciados de que la moto debe evolucionar. Les veo motivados y con ganas de repetir luchar por el titulo otra vez. Si podemos pasar estas carreras complicadas por varios factores, vendrán circuitos que se nos dan mejor. Pero hay que analizar todo bien y entender por qué en un circuito que no tendría que darse mal como este la moto no ha funcionado”.

Tras la carrera de este domingo, Mir es 5º del Mundial a 46 puntos del líder, Quartararo, y con la irrupción de Márquez nuevamente en clave de victoria el escenario se complica.

“Esta claro que el resto están siendo mejores que nosotros en las últimas carreras. En Barcelona nos equivocamos con las gomas, pero aquí hemos visto que debemos mejorar. En el escenario actual no estamos mal colocados, pero tenemos que ser muy constantes en la segunda parte de la temporada y empezar a estar en el podio en todas las carreras, como el año pasado. Estoy seguro que soy mejor que en 2020 porque tengo más experiencia. Si mejoramos un poquito la moto seguro que estaremos donde queremos estar”.

Para ello llegan ahora dos pistas claves, Assen y el doblete de Austria.

“Es importante en Assen hacer una buena carrera por varias cosas, sobre todo por colocarnos mejor en la general, no perder puntos, intentar remontar un poco a Yamaha y Ducati. KTM está viniendo muy fuerte por detrás, hay que ponerse las pilas. No quiero decir nada, porque no sé cómo irá, pero voy a darlo todo y confío en que el paquete que tenga en Assen puede ser bueno”.

Un paquete que, por el momento, no va a contar con el holeshot trasero.

“Espero que lo traigan para Austria, después del verano. Mejor paquete en Assen quiere decir mejor puesta a punto. No ganas tanto en Assen con el holeshot, es un circuito más de flow y se nos puede dar bien”.

Por último, el campeón en ejercicio habló sobre el regreso de Márquez a la victoria.

“No me ha sorprendido, lo que sí me ha sorprendido es que el estado físico que él decía no ser bueno, sí lo es porque ha sido una carrera muy física. Seguramente esto le irá bien para su confianza, para sumar puntos y estar delante constantemente”, zanjó el mallorquín.

Las fotos de Joan Mir en el Gran Premio de Alemania 2021 de MotoGP

