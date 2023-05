La inesperada baja de última hora de Enea Bastianini en Le Mans, activó la llamada de Ducati a su expiloto, el italiano Danilo Petrucci, retirado de MotoGP desde final de 2021 y que actualmente, con 32 años, disputa el campeonato del mundo de SBK con una moto satélite del constructor de Bolonia.

Para Petrucci, volver al manillar de una Ducati de MotoGP en la ronda francesa, donde ganó en 2020, fue una experiencia que "nunca olvidaré" y que considera un verdadero "regalo" de parte del fabricante italiano, consciente de que difícilmente volverá a tener una oportunidad así.

Petrucci llegó al mundial en 2012 directamente a la clase reina, con la escuadra Ioda-Suter, y tras tres temporadas con la CRT, firmó un contrato con Pramac, el equipo satélite de Borgo Panigale, donde estuvo cuatro años y sumó seis podios, una tarjeta de presentación que Claudio Domenicali consideró suficiente para llevarle al equipo oficial para el bienio 2019-2020, en el que engrosó su palmarés con dos victorias, una por curso, la primera en Mugello y la última, precisamente en el Gran Premio de Francia de 2020, lo que daba más épica al relato de su reaparición, tres años después, en el mismo escenario.

Tras la carrera en Le Mans, Petrux aseguró estar "muy decepcionado", pero no por el resultado, que fue un más que digno 11º puesto, pese a las múltiples caídas que hubo por delante, sino por el hecho de que "ya se haya terminado el fin de semana, lo he vivido al máximo y he disfrutado de la mejor moto que he pilotado en mi vida", aseguró.

"Fue increíble, porque volver a MotoGP con esta moto, la mejor que he pilotado, y en este circuito, donde he conseguido tres podios y una victoria, fue realmente como un regalo", explicó al final de la carrera, en la que entró en los puntos, sumando para el equipo oficial de Bolonia.

"Estoy muy orgulloso de ello y sólo puedo dar las gracias a Ducati por esta gran oportunidad", insistió.

"El final de la carrera fue bastante duro, pero logré ser más rápido el domingo que el día anterior en la carrera sprint", explicó.

"Estoy muy decepcionado porque ya es domingo y esto se acabó. Quizá no vuelva a pilotar esta moto, por desgracia, pero seguro que volver a Le Mans con todo este público, con una moto de fábrica, con un equipo con el que he ganado y he subido al podio muchas veces, es algo que nunca olvidaré. Estoy muy contento".

Los comentarios de Petrucci a nivel técnico eran muy interesantes, ya que el de Terni pilotó en el pasado varios modelos diferentes de la Desmosedici, hasta la versión GP 20, y la mejora, asegura, es evidente.

"Ducati ha hecho realmente un gran trabajo, porque han arreglado los problemas que teníamos en el pasado", señaló. "Concretamente, el cierre de la curva (gira más) y la entrega de potencia en medio de la curva, cuando la moto está inclinada", explicó con mucha gestualidad.

"Ahora es realmente difícil entender cuándo abrir gas, porque la moto lleva la velocidad, está cerrando la curva y nunca pierde tracción".

En la época anterior de Petrucci, los pilotos Ducati se quejaban de la falta de estabilidad de la moto a la hora de parar la moto.

"En frenada ya es realmente buena. En Le Mans me costó un poco porque no estoy acostumbrado a abrir el gas tan pronto en la curva, porque recuerdo este problema, y especialmente este año estoy sufriendo con la Superbike en este punto".

Tras abandonar Ducati, en 2021 Petrucci corrió una temporada con el Tech3-KTM, un experimento que no cuajó y del que salió para competir en el Rally Dakar, donde ganó una etapa en 2022, primer piloto de MotoGP en conseguirlo. También fue subcampeón de Moto-America SBK. Su última experiencia en la clase reina, hasta esta carrera en Le Mans, fue una llamada de Suzuki el pasado año para sustituir a Joan Mir, lesionado, en el GP de Tailandia.

