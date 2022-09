Cargar el reproductor de audio

En una nota difundida este lunes por la tarde, de madrugada en Bagkok, el equipo Suzuki confirmó la noticia adelantada por el diario AS de que el piloto italiano, de 32 años, tomará el relevo de Joan Mir, que sigue lesionado, en el Gran Premio de Tailandia que se celebra este fin de semana en Buriram.

"No hace falta decir que estoy muy contento por la oportunidad de correr en Tailandia con el Team Suzuki Ecstar", explica Danilo Petrucci en el comunicado.

"Quiero agradecer al equipo por darme esta fantástica oportunidad. También quiero dar las gracias a Ducati y a la dirección de mi actual equipo por haberme dejado tomar esta carrera como sustituto. Tengo mucha curiosidad por subirme a la GSX-RR y probarla, parece muy rápida y sabemos que es una máquina ganadora. También tengo ganas de trabajar con el equipo Suzuki, al que conozco desde hace mucho tiempo y con el que mantengo una magnífica relación. Sé que no será fácil, así que no pongo ninguna expectativa en la experiencia, sólo quiero disfrutarla. También estoy emocionado por ser uno de los pocos pilotos de la historia que salta de una máquina de MotoGP a una moto del Dakar, a una Superbike y luego a otra moto de fábrica de MotoGP", añade el corredor de Terni, que no se sube a una MotoGP desde el Gran Premio de Valencia disputado el 19 de noviembre del año pasado.

Petrucci, que estuvo diez temporadas en MotoGP (2012-2021) compitiendo, entre otros, con Pramac, Ducati y una temporada con Tech3-KTM, dejó el paddock mundialista a finales de 2021, enrolándose en la aventura del Dakar y en el campeonato AMA MotoAmerica, en los Estados Unidos, nuevamente con Ducati.

El nombre de Petrucci ya sonó como rumor para reemplazar a Mir en San Marino, pero entonces la historia no fue a más, una posibilidad que podría muy bien concretarse este fin de semana en Tailandia.

En el mismo comunicado, Suzuki informa de la evolución de Joan Mir, indicando que "sigue recuperándose de la lesión en el tobillo derecho que sufrió en el Austria en agosto, que incluye una fractura en el hueso del astrágalo y daños en los ligamentos, y tras una nueva resonancia magnética se ha visto obligado a no participar en el fin de semana de Tailandia".

De esta manera, Mir seguirá una semana más de baja a consecuencia de la lesión en los ligamentos del tobillo derecho que sufrió en la primera vuelta del Gran Premio de Austria, celebrado el pasado 21 de agosto. Debido a esa lesión, Mir no pudo tomar parte ni en el Gran Premio de San Marino, donde fue reemplazado por el japonés Kazuki Watanabe, ni en los test posteriores a la cita italiana, tomando la decisión de reaparecer el fin de semana de Aragón (16-18 de septiembre).

En Motorland, Mir sufrió fuertes dolores y problemas para pilotar en la pierna derecha, la lesionada, y pese a los esfuerzos del pilotos y algunas modificaciones en la moto para tratar de ayudarle en la conducción, tuvo que abandonar el sábado tras la disputa del FP3.

Una vez más, el corredor mallorquín causó baja este pasado fin de semana en el Gran Premio de Japón, donde le reemplazó Tetsuta Nagashima que no pudo acabar la carrera al incendiarse su GSX-RR.