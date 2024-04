Bastianini: "Las vibraciones no son un gran problema para mí, depende del estilo"

Enea Bastianini sólo tiene un objetivo en Jerez este fin de semana, el de continuar con su buen momento de forma y seguir sumando puntos importantes para el Mundial de Pilotos. De momento, el piloto oficial de Ducati ha sumado 59 puntos, firmando dos podios consecutivos en las dos últimas carreras largas disputadas y ocupando así la segunda posición en la general, por detrás de Jorge Martín.

Un buen botín que le ha llevado a comenzar de forma convincente la temporada 2024 de MotoGP, la que deberá servirle para renovar su contrato con la escuadra de fábrica de Borgo Panigale o, si eso finalmente no se produce, convencer a otros equipos punteros para que le ofrezcan una oportunidad.

"Creo que puedo estar satisfecho con el planteamiento que he tenido en las 3 primeras carreras, y el trabajo del equipo también ha sido espléndido", dijo el italiano este jueves en la rueda de prensa de pilotos en el trazado andaluz, sede del Gran Premio de España.

"Vengo de dos podios seguidos y es un buen resultado. Jerez es una pista bonita, muy técnica. Veremos cómo va, pero el año pasado no pude correr aquí, me perdí la carrera [por lesión]. No sé cómo estaré, pero tenemos una base muy buena, muy sólida, así que creo que podemos hacer un gran resultado aquí también".

Enea Bastianini

Las MotoGP de este año han sido de media casi 1 segundo más rápidas que las de 2023, al menos en las tres primeras citas de la campaña. Según Bastianini, el elemento que está ayudando a las motos a mejorar tanto su rendimiento por vuelta son los neumáticos, que según él -al igual que Martín y Maverick Viñales, que estaban junto a él en la rueda de prensa- han dado un salto muy grande con respecto a la temporada pasada.

"Creo que la velocidad depende de muchos factores. Los neumáticos han mejorado mucho esta temporada, pero también el nivel de MotoGP es cada vez más alto. Especialmente en las carreras al sprint, la velocidad siempre es mayor. Pero creo, como también ha dicho Martín, que es la nueva generación de neumáticos la que te permite poner tanto en la parte delantera".

Sin embargo, el mayor agarre también parece acarrear algunos problemas de vibraciones. Bastianini, al igual que el de San Sebastián de los Reyes y de Pecco Bagnaia, está sufriendo las consecuencias, aunque en menor medida que el actual líder del Mundial. "Ahora, nuestro problema es el chattering en la parte trasera, que depende del agarre que tengamos. Sólo noté el chattering en los tests de Malasia, durante la simulación de carrera. Luego, en otros circuitos, no demasiado. Sólo lo noté parcialmente en Qatar y Portugal".

"No fue un gran problema, pero creo que también depende del estilo de pilotaje. Creo que un piloto como Martín, que trabaja mucho con los neumáticos y los lleva al extremo, puede tener más problemas que yo. Pero espero mejorar esto en el futuro. No es un gran problema para mí, pero definitivamente quiero hacer algo para mejorar la situación", concluyó la 'Bestia'.