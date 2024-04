Acosta: "Pedrosa será un rival a batir más que una ayuda"

En una era en la que la igualdad reina en la categoría reina del campeonato del mundo, el español Pedro Acosta ha logrado sacar la cabeza y destacar en su debut al manillar de una GasGas-KTM, sumando dos podios en las dos últimas carreras y dejando atrás a los pilotos oficiales de la marca austríaca.

Este fin de semana, en Jerez, un circuito en el que ya brilló en su debut con al Moto2, Acosta tendrá enfrente, además de toda la parrilla de la categoría, al piloto de prueba y desarrollo de su fábrica, la leyenda de MotoGP Dani Pedrosa al que ve más como "un rival" que como una "ayuda" en su proceso de consolidación en su primer año con las motos grandes.

"Sin duda será fantástico pilotar por primera vez en Jerez con toda la afición, es como Mugello para los italianos, la gran fiesta para todos nosotros", dijo.

"El año pasado Brad Binder y Jack Miller fueron muy rápidos aquí, y también Dani Pedrosa estuvo muy bien, y hace poco estuvo aquí también haciendo test con Pol Espargaró para mejorar la moto", añadió el murciano.

Acosta está en una ola positiva y todo parece salirle bien y de cara.

"Es verdad que a veces te puedes sentir un poco más fuerte cuando sientes que la moto va bien, pero tengo que ver como voy a ir yo este fin de semana, tenemos muchos interrogantes. Es verdad que en Austin tuvimos un fin de semana muy fuerte en general, pero no sabemos a ciencia cierta como estaremos aquí. Debemos mantener la calma, pensar que tenemos un wild card que se llama Dani Pedrosa que será un rival a batir más que una ayuda", lanzó como guiño a su compañero.

Le preguntaron a Pedro si había pedido a Dani algún conejo para este circuito que tan bien conoce.

"No he hablado demasiado de eso, hemos hablado más de como ha empezado mi temporada y como siento yo la moto, para cuando el haga el test poder saber como voy evolucionando. Es importante escuchar a Dani, no solo por lo que ha hecho en este circuito, sino por toda su experiencia, incluso cuando estaba en 250, siempre captas mensajes en sus palabras", explicó.

Sobre su estilo y forma de pilotar, Acosta no quiso ver cosas preparadas.

"Tal vez se vea que hago cosas distintas, pero no es mi trabajo, yo me vuelco en mejorar mi pilotaje y en seguir trabajando. La electrónica y la aerodinámica es lo peor del fin de semana para un rookie, porque no tenemos tanto tiempo para mejorar o dar grandes pasos, pero al final lo importante es centrarse en analizar y priorizar lo más importante para entender dónde podemos ir más rápido".

El de Jerez es un circuito en el que se han visto grandes batallas.

"Tengo que comenzar el viernes en el FP1 a ver como se nos da todo, los viernes son muy duros, tengo que entender los neumáticos y aprender el circuito con la MotoGP, no es fácil, hay que ir entendiendo muchas cosas, no es lo más fácil. Vamos a tratar de trabajar bien, con calma en los momentos difíciles, sabemos que si tiene que llegar llegará, pero sin pensar demasiado".

Le hicieron notar al murciano la facilidad que tenía de mantener los pies en el suelo pese al revuelo que hay a su alrededor.

"No es difícil, cuando vuelvo a casa veo a mi gente, veo a los pescadores trabajando, faenando y tratando de llevar el pan a la mesa, veo el mundo real y eso hace que sea fácil para mi mantener los pies en el suelo", reflexionó.

Se espera este fin de semana ver a Pedros y Acosta, en algún momento juntos…

"Sin duda le voy a seguir, ya sabes la experiencia que tiene en este circuito y en MotoGP, cuando hablas con él ves que no hablas con un piloto normal, en su mente ves que tiene toda una historia, un legado, tengo muchas más cosas que aprender yo de él que él de mi, lógicamente", subrayó.

Por último le preguntaron por las palabras del patrón de su equipo, Hervé Poncharal, que dijo de Pedro que era mágico.

"Hervé esta muy contento, no para de hablar, habla mucho, a ver cuando empiece a enfadarse (bromeó). No estamos haciendo nada distinto de Brad y Jack, es fácil comparar y recabar información de ellos, estoy aprendiendo viendo lo que hacen tratando de extraer lo mejor de cada uno, ahora estamos en un momento dulce y es fácil que te vaya bien, pero te puedo ir mal igual de fácil, hay que mantener los pies en el suelo para cuando suceda eso", advirtió.