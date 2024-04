Petrucci sale del hospital y se pierde Assen: "No creí que pudiera contarlo"

Grandes noticias para Danilo Petrucci. El piloto italiano ha abandonado ya el hospital tras el aparatoso accidente que sufrió el pasado 11 de abril de 2024, jueves, mientras entrenaba practicando motocross en Cingoli, Italia.

El transalpino sufrió varias fracturas -de dientes, de la mandíbula en dos partes y de la clavícula y la escápula derechas- por las que tuvo que ser intervenido. Pero afortunadamente ya ha podido abandonar el centro médico y está camino de casa. Eso sí, no podrá participar, como se preveía, en la ronda de Assen del Mundial de Superbikes de este fin de semana. Será otro italiano quien le sustituya en su Ducati del Barni Racing Team: Nicholas Spinelli, bicampeón de Italia de Moto3 en el CIV (campeonato nacional) y ganador de carreras en MotoE.

Así, este martes 16 de abril, Petrucci publicó un vídeo en sus redes sociales, agradeciendo la preocupación por él y los ánimos que le han mandado, y actualizando su situación física. Más allá de confirmar que no estará en la Catedral, el transalpino se fijó como fecha de regreso la ronda de Misano, que es la siguiente en el calendario del campeonato de las motos derivadas de las de serie (14 al 16 de junio).

"Hola a todos. Me encuentro mejor, he salido del hospital. Estoy casi bien, como podéis ver la mandíbula se ha llevado un buen golpe", empezó diciendo 'Petrux', incluso bromeando sobre cómo ha quedado, por el momento, la boca, a pesar de que hubo un momento en el que temió por su vida. "Me la rompí en varias partes, así como la clavícula y la escápula. Por desgracia, también me corté un nervio de la mandíbula. De momento, durante los próximos días, me reiré con la boca un poco torcida, así. Pero estoy muy contento de estar aquí porque, primero de todo, estoy vivo. Y por un momento, cuando me caí, no creía que pudiera contar esta historia".

"Doy las gracias a los médicos del hospital Torretta de Ancona, donde he estado estos días. El doctor De Feudis, que me operó la mandíbula de urgencia, me puso unas placas y unos tornillos, hizo esta obra maestra. El doctor Balercia me operó el maxilofacial, y el doctor Pascarella me operó la clavícula ayer por la mañana, y me puso otra placa. Así que, además de las dos placas y los 20 tornillos que tengo en la mano, me han puesto tres placas más, pero estoy contento de volver a casa", siguió, detallando los pormenores de la operación.

"Ahora me llevará algún tiempo recuperarme, pero creo que nos veremos en Misano. Creo que lo conseguiré. No puedo comer, así que quizá por primera vez en mi vida pierda peso, porque sólo puedo comer líquido, así que será duro. Pero, como he dicho, estoy muy contento de estar aquí y hablar con vosotros. Os doy las gracias a todos, a los que me habéis escrito, gracias, de nuevo", finalizó.

Cabe recordar que, unos días antes, Andrea Dovizioso también sufrió un accidente similar, practicando motocross. El compatriota de Petrucci también salió del hospital, e incluso se acordó de él en su primer mensaje tranquilizador.