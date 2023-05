Honda, con problemas: Nakagami fue más lento en Francia para no caerse

Al final de un Gran Premio de Francia marcado por las numerosas caídas y en el que solo 13 pilotos cruzaron la línea de meta, sólo un piloto de Honda estuvo en ese grupo de afortunados, Takaaki Nakagami. El piloto japonés consiguió un modesto noveno puesto después de temer durante toda la carrera una posible caída debido a que tuvo que lidiar con la inestabilidad del tren delantero de la moto de la marca del ala dorada. Así, el de LCR prefirió bajar el ritmo para poder terminar la carrera.

"Ha sido difícil", admitió Nakagami el pasado domingo. "No puedo estar satisfecho con el rendimiento, el ritmo de carrera y las sensaciones sobre la moto. Desde la primera vuelta no tenía sensaciones en la parte delantera al frenar, no podía parar la moto. La parte trasera me empujaba hacia delante y empezaba a perder la delantera. Sabía que si seguía atacando, la caída era segura. Me bastaba con terminar la carrera. Al final, afortunadamente estuve entre los 10 primeros, pero las sensaciones han sido muy malas. Eso es lo que sentí en la carrera".

Preguntado por las circunstancias de su caída, Alex Rins describió exactamente los mismos problemas que el nipón: "Tuve la sensación de que al tomar una curva y frenar de frente, la parte trasera empujaba a la delantera", explicó el español. "En las vueltas anteriores ya estaba al límite en esa curva".

Sobre la caída, el catalán explicó: "Frené un poco más en la trazada y, en cuanto giré, perdí totalmente la parte delantera. Tuvimos problemas en las curvas 9, 11 y 12 durante todo el fin de semana. Veremos cómo se toman la información y cómo pueden trabajar para el resto".

Nakagami presenció la caída de su compañero de equipo y redujo aún más su ritmo para evitar correr la misma suerte: "Teníamos un ritmo similar y tiempos parecidos, pero cuando vi que se había caído en la frenada de la curva 9 sentí que si atacaba me pasaría lo mismo, seguro que me caería".

La caída de Álex Rins en el GP de Francia

"Después de la caída de Alex intenté hacer menos para no pilotar al límite. Es una lástima porque en carrera no quiero bajar el ritmo, quiero atacar, pero así son las cosas. Si atacas, tienes límites. Tenemos que cambiar algo en las sensaciones con el tren delantero y el agarre detrás. En carrera fue muy difícil de delante", añadió Nakagami.

Nakagami espera contar con el nuevo chasis de Kalex en Mugello

Al igual que Rins, Takaaki Nakagami corrió con el antiguo chasis de Honda, y sólo los dos pilotos del equipo oficial, Marc Márquez y Joan Mir, se beneficiaron de la versión desarrollada junto a Kalex en Le Mans. Y mientras Rins ha podido probar diferentes modelos desde el inicio de la temporada, Nakagami no ha probado "ningún chasis diferente desde [el test de] Sepang", y espera contar con el nuevo modelo en el Gran Premio de Italia, aunque el piloto del LCR prefiere mantener la cautela a pesar de los primeros indicios positivos.

"En los datos es muy difícil [ver una diferencia entre los chasis]. Marc ha sido el más rápido todo el fin de semana. Parece que en los datos tiene un poco más de confianza en los frenos a mitad de curva, pero no sé si es por el chasis o por su pilotaje. Creo que hay algo positivo porque decidió utilizar el chasis Kalex [en carrera] y su ritmo fue bueno. Preguntaré a HRC si puedo probarlo en Mugello", dijo Nakagami.