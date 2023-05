Pese a sumar su undécima caída de la temporada en la carrera del domingo del Gran Premio de Francia, las mismas que sufrió en todo el año 2022 y a solo una de su récord en un solo curso (las 12 de 2019, cuando debutó con Suzuki en la categoría reina), Joan Mir quiso sacar conclusiones positivas de las 12 vueltas que pudo completar en Le Mans, tras un fin de semana complicado en el que fue de más a menos para volver a mejorar en la carrera larga.

El mallorquín marcó el viernes, en el primer entrenamiento del fin de semana, un tiempo de 1.31.800 que ya no sería capaz de replicar en ninguna otra sesión. En el P2 ese mismo día giró en 1.32.369. Aún peor le fue el sábado por la mañana en el FP (1.32.795). En la Q1 de clasificación, con neumáticos nuevos y todo enfocado para una vuelta rápida, se quedó en 1.31.810, no mejorando el tiempo matinal del viernes. En la carrera sprint, que acabó el 14º, su mejor vuelta fue de 1.32.694, sin poder acercarse a los 32 bajos que esperaba de ritmo.

Las pruebas del nuevo chasis Kalex y los cambios de temperatura podrían, en parte, hacer entender la falta de progresión en su complicada adaptación a la Honda, una moto con la que ha terminado muy pocas carreras debido a las caídas, una más el domingo. Antes de eso, sin embargo, el mallorquín pudo sacar algunas buenas conclusiones, aunque un error le condenó a rodar último desde el segundo giro.

"Salí bastante bien", explicaba Mir, que partía 16º en parrilla y pasó por meta en el primer giro 11º, recuperando hasta seis posiciones al inicio del segundo giro (10º). "Pero detrás de Aleix Espargaró me colé en la curva ocho y me fui a la gravilla, y me he ido el último. Con el tema de los rebufos es complicado parar la moto cuando vas décimo en un grupo de delante, que ya tienes que apretar fuerte en frenada, fue un fallo mio", reconoció Mir, que no se vio envuelto en el toque entre Aleix y Alex Márquez, que hizo perder también posiciones al de Aprilia.

Rodando último sin nadie por delante, Mir pudo hacer sus mejores vueltas de ritmo del fin de semana.

"Modificamos bastante la moto el domingo. El sábado no era capaz de bajar del 1.33, y en la carrera logré rodar en 1.32 bajos de ritmo, rodando solo atrás, que tienes ese hándicap que no aprietas como si estuvieras delante", comentó sobre lo que hubiera podido mejorar su velocidad.

Joan Mir volvió a caerse en la carrera del domingo, esta vez en el Gran Premio de Francia, en Le Mans

Mir pudo enlazar tres giros razonablemente rápidos entre las vueltas 10 y 12, con un 1.32.353 en el giro antes de la caída, a medio segundo de la vuelta rápida de Marco Bezzecchi (1.31.855), a menos de cuatro décimas de la mejor vuelta de Marc Márquez (1.31.906) y más rápido que Alex Rins (1.32.380) y Takaaki Nakagami (1.32.404), los otros tres pilotos de Honda.

"Pude hacer una buenas vueltas, pero me falta la consistencia, aguantar ahí. Ahora mismo me viene todo de manera muy antinatural, tengo que forzar mucho y a la que se me va un poco la olla y vuelvo a mi estilo natural, me voy al suelo. Que es lo que pasó, una caída sin avisar del tren delantero, como todas las de este año en carrera".

"Evidentemente no me fui contento de Le Mans, pero sí pude sacar cosas positivas, esas últimas vueltas antes de irme al suelo, y también la salida, que fue muy buena, del 18 al 11, remonté en las primeras curvas y me sentí bien. Lástima del error en la curva 8 con Aleix, creo que si lo hubiéramos puesto todo junto hubiéramos hecho una carrera bastante decente, seguro. Pero con tantas 'hostias' que nos estamos dando, no estamos todavía en esa posición".

Entre Le Mans y la próxima cita, el Gran Premio de Italia, Mir tiene tres semanas para descansar, meditar y cargar pilas.

"Cuando te van las cosas bien te vas de vacaciones mucho más tranquilo, esto es así. Siempre le das vueltas a las situación, al final me afecta mucho lo que pasa en las carreras, pero creo que ahora mismo lo más inteligente es esta tranquilo, entrenar bien y volver con fuerza para las tres próximas carreras, sacar cosas positivas".

"Es importante que el equipo, durante este parón, entienda por qué de una día a otro voy un segundo más rápido, ver qué necesito. Una vez estemos en esa situación de rodar al mismo tiempo que el resto, lo demás, si te sueltan los leones (rivales), ya lo pones tú. Pero si no tienes la velocidad, estás más lejos", concluyó refiriéndose a la posibilidad de que el piloto eche el resto.

