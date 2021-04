Morbidelli: “Disfruto de mi trabajo, no tanto de que me pateen el culo”

No está siendo un arranque plácido para el actual subcampeón del mundo de MotoGP, que sobre el papel partía como favorito para pelear por el título y que, un mes después de concluir la pretemporada con la solvencia exhibida en 2020, parece estar completamente desnortado.

En el estreno del curso, el domingo pasado, Morbidelli experimentó un problema con el dispositivo de salida trasero de su M1 cuando ya estaba en la parrilla de salida y ya no había tiempo para reaccionar. Completadas las 22 vueltas de la carrera, el italiano cruzó la meta 18º, a 24 segundos de Maverick Viñales, el ganador, y sin un diagnóstico claro acerca de lo sucedido.

Ha pasado una semana desde entonces, pero Yamaha todavía no ha explicado qué pasó en aquella primera cita, el mismo silencio que impera después de que la primera sesión de ensayos del viernes, las dos motos del romano expulsaran una humareda que en un primer momento hizo temer lo peor.

Morbidelli, que irónicamente es el único de los corredores que compite sobre una Yamaha del año pasado, a pesar de haber terminado como el mejor de la marca, no entiende cómo puede ser que sus sensaciones hayan pasado de ser fantásticas a deleznables. Eso, en solo unos días.

Según reconoció este sábado nada más terminar la cronometrada en la 10ª plaza, a siete décimas del más rápido (Jorge Martín), su equipo, con Ramón Forcada al frente, se ha pasado los últimos días dándole la vuelta a la M1 para tratar de identificar qué elemento o elementos son los que le provocan esa incomodidad en el tren trasero.

Hasta el momento, no hay respuesta a esa pregunta de la misma forma que tampoco la hay en el otro del garaje de la escudería Petronas, el de Valentino Rossi, que saldrá el penúltimo (21º), su peor posición de arranque de siempre en MotoGP.

“Me estoy preguntando cómo podemos estar sufriendo tanto, cómo tengo tan malas sensaciones al pilotar, y cómo es que no mejoramos a pesar de cambiar infinidad de cosas”, comentó Morbidelli, que dado el estado de la cuestión señala como el top 10 como objetivo más viable con vistas a la carrera.

“Hay que intentar terminar entre los 10 primeros. Da igual lo que toquemos de la moto, que las sensaciones son parecidas. Lo que cambia en función de las sesiones es la velocidad. Espero que el warm up nos dé algunas respuestas. Si no, como las sensaciones no mejorarán, espero que sí lo haga la velocidad”, añadió el #21, que a pesar del mal momento que atraviesa afirma tener confianza absoluta en Yamaha.

"Nunca he dudado del apoyo de Yamaha. Más que nada, porque siempre veo a gente a mi alrededor; y gente importante, como [Takahiro] Sumi [el líder del proyecto en MotoGP de la marca de los diapasones]”.

Morbidelli es una de las figuras más clarividentes de la parrilla de MotoGP; uno de los pocos que es capaz de analizar la escena de forma global y relativizar, que no despreocuparse, de los apuros por los que pasa.

“El peor día aquí, pilotando motos, es mejor que un día normal en la vida de cualquiera. Disfruto de mi trabajo y de investigar qué nos está pasando, pero no me gusta que me pateen el culo en los ensayos y que las sensaciones sean tan malas”, concluyó ‘Morbido’.

