Morbidelli: “Por culpa de Miller no pude acabar quinto”

El italobrasileño del Petronas-Yamaha estaba bastante enojado con Miller al final de la carrera. Durante la misma ya se vio que se las habían tenido tiesas, incluso Morbidelli, en uno de los adelantamientos sobre el australiano, le sacó una pierna para hacerle ver su enfado, a lo que Jack respondió adelantándole y taponando su progresión.

Morbidelli logró el sábado el segundo puesto en la parrilla de salida, segunda vez que lo hacía desde que está en MotoGP tras Jerez este año, y esperaba poder luchar por el podio, pero finalmente tuvo que conformarse con la sexta plaza al verse superado, en la última vuelta, por Cal Crutchlow.

“Ha sido un fin de semana positivo, pero sinceramente estoy disgustado con la carrera, no tuve el feeling que había tenido todo el gran premio con la goma blanda, desde el principio ya vi que estaba pasando algo malo, no tenía agarre, al final un sexto puesto, que no es malo, pero hay que ser positivos y llevarnos todo lo bueno del fin de semana a Australia”, resumió Franco.

El italiano hizo una mala salida y se vio superado por varios pilotos en la primera curva, luego remontó y se colocó tercero, adelantando a Miller, con el que protagonizó una dura pelea, con toques incluidos, durante unas cuantas vueltas.

“Así son las carreras”, admitió Morbidelli, que en un momento dado sacó la pierna para advertir al australiano. “Estaba muy enojado, sí. Pensé que tenía mejor ritmo que Jack, pero tal vez él pensó que tenía mejor ritmo que yo. Estábamos luchando por el tercero y era muy pronto en carrera. Finalmente, tenía razón, porque pasé a Jack y, aunque estaba sufriendo, lo pasé y no le vi más el resto de la carrera. Yo tenía razón. Pero él tenía un pensamiento diferente en ese momento, así que decidió perder algo más de tiempo”.

Un enfado del que Miller era consciente.

“Supongo que lo sabía. Le mostré que estaba enojado”, sacando la pierna.

Tras ese gesto, el oceánico le adelantó a cuchillo, golpeando ligeramente al de Yamaha.

“Si también me tocó. En la curva anterior le mostré que estaba enojado, él me tocó, así que me enojé aún más por eso. También porque creo que en realidad estábamos perdiendo mucho tiempo, no había razón para hacerlo tan al principio, especialmente cuando llevas un neumático blando y tienes que guardarlo para el final y los dos primeros [Márquez y Quartararo] se te están escapando”.

Una pelea en las primeras vueltas que castigó mucho los neumáticos de la Yamaha.

“Creo que me costó la quinta posición. Podría haber hecho quinto si no perdiera tanto tiempo con Jack, estoy seguro. Pero Maverick y Dovi tenían mejor potencial que yo, así que el quinto puesto era lo mejor a lo que podía aspirar”.

Sin embargo, en la última vuelta Crutchlow alcanzó al italiano y le fulminó en el recta.

“Lo acababa de ver como a 100 metros, no sé, me pasó en la recta”, se lamentó.

Un adelantamiento por la diferencia de potencia entre la Honda y la Yamaha.

“Supongo que estaba sufriendo mucho con el agarre y la aceleración, así que no creo solo fuera cuestión de potencia, sino que también estaba muy justo de neumáticos”, zanjó ‘Morbido’.

