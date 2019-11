Quartararo: “Antes seguía lo que hacía el resto; ahora tomo mis decisiones“

Motegi.- Fabio Quartararo llegó como el piloto con menos palmarés de los cuatro que debutaba esta temporada en MotoGP y se marchará con el título de mejor rookie y un serio aspirante al título en el futuro. En tres de las últimas cuatro carreras ha sido segundo, superado en todas las ocasiones por Marc Márquez, y su primera victoria en la categoría parece estar cada día más cerca.

La evolución de El Diablo ha sido enorme en 2019, como demuestran sus números y la solidez que ha demostrado a lo largo de toda la temporada.

"En Qatar y en la primera parte de la temporada seguía lo que hacían los demás. Ahora tomo mis decisiones y si hago un error es mi culpa. Por supuesto que las tomo con el equipo. Ahora gestiono mejor las gomas y tenemos más experiencia", dijo Quartararo al acabar el Gran Premio de Japón.

El piloto de Niza ha ido de menos a más en la temporada. El punto de inflexión para su explosión fue en el Gran Premio de España, donde hizo la pole pero un fallo mecánico le privó de su primer podio.

"Donde me he sorprendido mucho es Jerez, incluso en el test [al día siguiente]. La rabia del podio me sorprendió mucho. En Austria, donde no era un circuito para nosotros, hice podio. Ahora tenemos que trabajar en el mismo sentido estas tres carrera al mismo nivel", señala.

Con seis podios y el título de mejor debutante atado, la guinda a su temporada sería una victoria.

"La que tenemos más opciones es Australia, porque en el pasado las Yamaha han ido bien. Si tengo que elegir, por el equipo me quedo con Malasia. Pero si es cualquiera de las tres me va bien", indica.

Pero no queda ahí. Tras la carrera de Motegi adelanta a Rossi en el Mundial y podría acabar tercero la temporada. Está a 13 puntos.

"No era muestro objetivo, pero por qué no lograrlo. Estamos en muy buena posición en el campeonto. Nunca he tenido estos puntos antes. En mi primer año, delante de uno de mis ídolos [Rossi]", zanja.