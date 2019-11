Lorenzo: “No sé si es posible que Honda haga una moto para Marc y otra para mí”

Motegi.- El de Honda no ha dado, en términos de resultado, un paso adelante este domingo en Japón, aunque sí llegó unos segundos más cerca de su compañero, ganador de la carrera, a la meta. Lorenzo acabó 17º, pero teniendo en cuenta que hubo dos caídas, la posición hubiera podido ser la misma que en Tailandia (18º) o Aragón (20º), aunque con menor desventaja con el primero.

Lorenzo, además, no pudo ayudar al Repsol en la batalla por el campeonato de equipos, aunque se mostró ligeramente optimista con el fin de semana.

Crónica del GP de Japón: Márquez logra el décimo triunfo en Motegi; Honda el título de constructores

“Después de [la lesión] Assen, ha sido mi mejor carrera con Honda. En la segunda parte he comenzado a jugar con la moto, a derrapar en las frenadas, cosa que en las carreras anteriores después de la lesión no hacía”, explicaba Lorenzo este domingo en Motegi.

“Hemos encontrado algo que me ha hecho estar más cómodo encima de la moto, la pena es que esas sensaciones han llegado muy tarde, al final. En las últimas diez vueltas rodé a 1,2 segundos de Marc [Márquez]. La diferencia ha vuelto a ser alta (40.4 segundos), pero el objetivo tiene que ser ese, tener esas buenas sensaciones desde el principio. Hay que ir entendiendo cosas para, con vistas al año que viene, hacer una moto más adaptada a mi estilo”, dijo el pentacampeón del mundo, dando por sentado que va a cumplir su contrato con Honda.

Ante la situación por la que está pasando, Lorenzo quiso mostrarse agradecido con Honda y con la comprensión que la fábrica está teniendo con él.

“Honda podría tener otro tipo de comportamiento porque los resultados son malos”, reconoció.

“Pero si hasta ahora no he podido hacerlo mejor no ha sido por falta de empeño. Comencé muy lesionado, y de las tres motos que he pilotado, la Honda es la que más se aleja de mi estilo. Pero sé que se están trabajando para solucionar esos problemas de entrada en curva”, dijo.

“No sé si es posible que Honda haga una moto que le vaya bien a Marc y otra que me vaya bien a mí, pero si en el futuro se mejora eso y hacemos una moto más completa para que otros pilotos puedan optar a pelear por las victorias, pues será bueno para todos”.

Lorenzo está decidido a seguir adelante el próximo año, y volvió a destacar el respeto de Honda por su situación.

“Todos los directivos de Honda han sido siempre muy comprensivos y pacientes conmigo, tanto en público como en privado. Yo no puedo hacer otra cosa que agradecérselo”, subrayó.

Tras el fin de semana, Lorenzo llegará ahora a Australia, un circuito que puede ser complicado, pero en el que espera seguir mejorando.

“En general he visto alguna mejora. Hay que volver a chequear los datos, pero probablemente también usaré este chasis en Phillip Island para ver qué pasa el viernes. Hemos mejorado algo la velocidad”, dijo en referencia a que este fin de semana ha vuelto al chasis de principio de temporada.

La parte final de la temporada se ha planteado como un examen para el balear, y más con la llegada de Zarco a Honda LCR, pero Jorge persiste en que su ‘regreso’ llegará la próxima temporada.

“Quedan tres carreras y hay que sacar el máximo que podamos. La recuperación es lenta, y cuando empujo encima de la moto el dolor vuelve. Espero volver a estar al 100% en algún momento. Creo que podré de nuevo estar al máximo una vez termine el Mundial y pueda descansar”, zanjó el #99.