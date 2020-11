Mir: “A Márquez no lo han secuestrado, se lesionó luchando por el título”

Desde que se supo que la lesión de Marc Márquez iba a ser de larga duración, no fueron pocos los que empezaron a lanzar teorías sobre la validez o no de un campeonato en el que no participaba el campeón en seis de las últimas siete ediciones.

El debate debió quedar zanjado cuando el propio Marc salió a la palestra para decir que, fuera quien fuera el campeón al final del año, lo sería con total merecimiento.

El mismo argumento le expusieron a Joan Mir este domingo tras convertirse, precisamente, en la persona que ha sucedido a Márquez en la corona por el título.

La pidieron al de Suzuki qué les diría a los aficionados que piensan que sin Márquez ganar el título tiene menos mérito.

“La gente que dice esto es porque no sabe mucho de motos, esto es así”, aclaró de entrada el nuevo campeón.

“Marc no está aquí porque lo hayan raptado, no han ido a su casa a secuestrarlo y ha desaparecido. Marc estuvo en la primera carrera, arriesgando para ganar y para intentar ganar el campeonato, y cometió un fallo que le ha costado la temporada, y ya está”.

“¿Que esto quite mérito al título? Pues habría que quitarle mérito a muchos títulos de otros pilotos durante la historia que ganaron cuando, en teoría, los favoritos se cayeron y no fueron campeones. Esto es parte del juego, del deporte y de MotoGP”.

“No considero que este título tenga menos mérito al haberlo conseguido porque Márquez no esté, cuando se ha lesionado”.

También le preguntaron si va a llevar el número 1 de campeón en la moto en 2021, algo que no se ve en MotoGP desde otro mallorquín, Jorge Lorenzo en 2011.

“No lo sé, lo estoy pensando”, dejó la puerta abierta.

La carrera de Joan Mir, en imágenes