Joan Mir protagonizó una notable primera temporada en MotoGP cuya progresión se vio interrumpida a la vuelta del verano tras su accidente en el test de Brno. El balear acabó el campeonato en la 12ª plaza –y segundo mejor rookie– a pesar de perderse dos carreras, con la quinta plaza de Australia como mejor resultado.

El campeón de Moto3 en 2017 venía realizando una primera mitad de temporada en ascenso en la que había encadenado tres top 10 seguidos antes de la grave lesión que se produjo en la República Checa. Tras haber sido sexto en Barcelona, el de Palma ya ponía sus ojos en el podio y tenía muchas esperanzas depositadas en el GP de Gran Bretaña, en el cual finalmente causó baja.

Tras su reparición, el #36 acabó todas las carreras salvo Aragón entre los 10 primeros, y a pesar de que en Phillip Island luchó por el podio hasta la última curva, no pudo poner la guinda a la temporada.

"Fue una lástima no poder subir al podio, pero la lesión que sufrí ralentizó bastante mi temporada. La moto fue muy bien en Silverstone y no pude estar allí porque me lesioné", explica Mir en una entrevista publicada por Suzuki.

Aún así, el balance que el propio Mir hace de su debut en MotoGP es más que positivo.

"Me pondría una buena nota, porque a pesar de que tuve que pasar por momentos difíciles y lesiones, al final hice una buena temporada. Diría que un 8 sobre 10", apunta.

Si 2019 ha sido un año de aprendizaje, en 2020 espera dar un salto y estar delante con regularidad.

"Lo más importante que he aprendido, aparte del pilotaje, fue cómo recuperarme de los malos momentos por los que pasé como la lesión. Lo más complicado de aprender fue la electrónica, porque nunca había probado una moto tan avanzada y necesita un poco de tiempo para adaptarse y experiencia", indica.

En su primera temporada en la categoría reina, un hombre por encima del resto le ha impresionado.

"Tiene que ser Marc [Márquez]. Él es el quien está ganando en este momento e hizo una temporada fantástica, siempre primero o segundo. Eso es realmente difícil de hacer. Intentaremos estar lo más cerca posible de él el próximo año", comenta.

El piloto de 22 años trabaja para mejorar su estilo y también espera un paso por parte de Suzuki.

"Estoy trabajando para ser más suave. Es algo que no forma parte de mi estilo porque siempre he sido más agresivo. Pero estoy seguro de que puedo mejorar. El motor es algo que debemos mejorar, y parece que con el de 2020 estamos dando un buen paso adelante", concluye.