Rainey: "¿Alex Márquez? Honda tendría que haber elegido a alguien capaz de desafiar a Marc"

Marc Márquez ha reconocido que su compañero de equipo es su primer rival. Tras seis años compartiendo box con Dani Pedrosa y uno con Jorge Lorenzo, en 2020 será su hermano Alex quien se siente al otro lado del garaje del Repsol Honda, pero ya le ha advertido que no va a tener un trato especial por los lazos que les unen.

El campeón de Moto2 se enfrenta a un reto mayúsculo, por la exigencia que implica estar en el equipo más laureado de MotoGP, hacerlo con su hermano al otro lado y sobre una moto que solo el #93 ha sido capaz de domar en los últimos años.

La elección del menor de los hermanos de Cervera generó todo tipo de reacciones. Uno de los que ha mostrado su escepticismo ha sido Wayne Rainey. Quien fuera campeón de 500cc en tres ocasiones, habría apostado por un rival más duro para Marc.

"Será interesante, pero me habría gustado ver a otro piloto en el equipo", soltóRainey durante la grabación de The Great Year in Review: Daring Theses on the MotoGP Season 2019. "Desearía a alguien que atacara a Marc y le desafiara. Si Alex derrotara a Marc en algún momento, se abrazarán".

El norteamericano se atreve incluso a dar nombres para el puesto.

"Quartararo no sería una mala elección. Sería entretenido. Maverick [Viñales] también se está metiendo poco a poco. Habría que fijarse en los 3 o 4 mejores pilotos y elegir uno. Deberías elegir a alguien que ya haya podido desafiarle", apunta.

Sin embargo, el californiano también duda que quien ha sido su mayor rival en los últimos años, Andrea Dovizioso pudiese ser una buena elección.

"Con Dovi no estoy seguro. Sé que si todo está bien, es rápido. Pero en las carreras rara vez sucede que todo encaje. En las carreras de motos, generalmente es el piloto el que consigue el resultado y menos la moto", zanja.