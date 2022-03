Martín salva sin lesión la terrorífica caída de Qatar (fotos)

Cargar el reproductor de audio

El piloto de Pramac-Ducati circulaba octavo tras completarse el ecuador de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Qatar, programado a 22 giros, cuando su compañero de marca, Pecco Bagnaia, trató de adelantarle en la delicada primera curva del circuito, a final de recta.

Bagnaia, del equipo oficial Ducati, calculó mal sus posibilidades, llegó colado y sobrepasó el punto de referencia de la frenada, una vez ahí solo le quedaba irse largo, pero intentó cerrar la línea para entrar en la esquina y perdió la moto, cayéndose al suelo. La mala suerte es que en la maniobra se llevó por delante a Jorge Martín.

"En realidad, ha sido la primera vez que he temido por mi vida, porque me he ido muy rápido contra la grava aprisionado entre las dos motos", dijo el corredor.

Choque, Jorge Martín, Pramac Racing 1 / 5 Foto de: MotoGP Choque, Jorge Martín, Pramac Racing 2 / 5 Foto de: MotoGP Choque, Jorge Martín, Pramac Racing 3 / 5 Foto de: MotoGP Choque, Jorge Martín, Pramac Racing 4 / 5 Foto de: MotoGP Francesco Bagnaia, equipo Ducati, tras la caída 5 / 5 Foto de: MotoGP

El español quedó aprisionado entre las dos motos y con la mano derecha trató de apartar la de Pecco, que se le venía encima, recibiendo un fuerte golpe que le causó mucho dolor y la preocupación de una posible lesión.

"Creo que empujé la moto de Pecco con la mano para pararla, y ahí es donde noté el dolor. Ahora sólo me duele el dedo gordo, pero vamos a ver que dicen los médicos", explicó Jorge tras la carrera.

Según ha podido saber Motorsport.com, Martín pasó este lunes una revisión en una clínica en Barcelona, donde los especialistas, tras hacerle las pruebas pertinentes, han descartado cualquier lesión, constatando que el dolor es fruto del golpe recibido.

Para el corredor madrileño es importante empezar la temporada sin lesiones, después de que el pasado año tuviera que pasar un verdadero calvario y tres operaciones después de sufrir un fortísimo accidente en el Gran Premio de Portugal, que le mantuvo cuatro carreras de baja.

Ahora, Martín podrá seguir entrenando con normalidad y preparándose para la siguiente cita del Mundial, en la Isla de Lombok (Indonesia), a la que llegará, la próxima semana, con un cero en su casillero. Y lo que es peor, con una diferencia de menos 25 puntos respecto a Enea Bastianini, su máximo competidor en la batalla por ocupar la plaza de Jack Miller la próxima temporada en la formación oficial de Borgo Panigale.