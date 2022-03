Martín: "Ha sido la primera vez que he temido por mi vida"

Cargar el reproductor de audio

El español, que el sábado se alzó brillantemente con la pole position, no pudo aprovechar la posición de privilegio en la salida del Gran Premio de Qatar de MotoGP, perdiendo muchas plazas antes de llegar a la primera curva.

Esa situación obligó al madrileños del equipo Pramac a tener que pelear en el pelotón de pilotos, precisamente lo que quería evitar saliendo el primero.

“No sé qué ha pasado, todo ha salido mal empezando por la salida”, explicó Martín al final de la carrera.

Curiosamente, Jorge Martín brilló el pasado año, en su debut, en las salidas, siendo un auténtico cohete, pero en esta primera carrera ninguna de las Ducati 2022 partió bien, todas perdieron posiciones.

“Quizá hubiera perdido dos posiciones, pero casi me choco con Enea (Bastianini) y por eso perdí muchas plazas, creo que fue más por ese motivo que por la moto, de lo contrario estamos jodidos”, apuntó.

El de Pramac cruzó 7º el primer paso por meta, y tras once vueltas circulaba octavo con Pecco Bagnaia a sus espaldas. El italiano apuró la frenada a final de recta para adelantarle, calculando mal y yéndose al suelo, con tan mala suerte que se llevó por delante a Martín.

El español se fue contra la grava de la escapatoria aprisionado entre las dos Ducati y se lesionó la mano derecha, mientras Bagnaia le pedía disculpas por la maniobra.

“Tengo mucho dolor en la mano derecha, así que el lunes iremos al médico en Barcelona para que examine lo que tenemos. Espero que no haya nada roto y podamos correr bien en Indonesia”, explicó.

La maniobra fue muy rápida y alta velocidad, Pecco calculó mal y chocó lateralmente con Jorge.

“En realidad, ha sido la primera vez que he temido por mi vida, porque me he ido muy rápido contra la grava aprisionado entre las dos motos”, reconoció.

"Creo que empujé la moto de Pecco con la mano para pararla, y ahí es donde noté el dolor. Ahora sólo me duele el dedo gordo, pero vamos a ver que dicen los médicos”.

“Las caídas son cosas que pasan, estoy más enfadado porque no hemos sido competitivos”.

En el plano deportivo, Martín se mostró bastante decepcionado con la carrera.

“Esperaba luchar por el podio, o incluso por la victoria, pero el ritmo no estaba ahí. Hemos tenido algunos problemas y tenemos que entenderlos”, comentó.

Con la nueva Ducati motor 2022, el madrileño no encontró la velocidad que tenía con la moto del año pasado.

“No he podido adelantar ni a las Aprilia ni a las Suzuki, así que no sé exactamente cuál es nuestro punto fuerte ahora, así que tenemos que entenderlo bien e intentar mejorar porque en esta carrera solo podía acabar séptimo, u octavo. Eso era lo máximo”, zanjó Martinator.

