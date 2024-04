Martín: "Bagnaia aún es el favorito al título, ganó el año pasado y es el número uno"

"Volveremos y les ganaremos a todos", soltó un desafiante Pecco Bagnaia el domingo tras cruzar sexto la meta en Austin y ceder, en el global del fin de semana, siete puntos más respecto al líder, un Jorge Martín que se mantiene sólido en la cabeza del campeonato con 80 puntos, 21 más que Enea Bastianini, segundo de la general, y 30 por encima de Bagnaia, que es el quinto.

Sin embargo, Martín cree que el italiano sigue siendo "el favorito" para el título de 2024 cuando solo se han disputado los tres primeros grandes premios de una temporada programada a 21 eventos hasta llegar a Valencia en noviembre.

Martín no acabó contento en Austin, pese a todo, ya que por primera vez tras cinco carreras (tres sprint y las dos grandes de Qatar y Portugal) no pudo acceder al podio, terminando cuarto cuando Bastinini le superó en las fases finales de la carrera, lo que bajó su botín de puntos del fin de semana a 20, el más exiguo del curso, tras los 32 de Portimao y los 28 de Losail.

El actual campeón, que el fin de semana inicial del curso fue quien más puntos sumó (31), bajó sus recaudaciones a 13 en Austin, y a solo seis en Portugal, donde sufrió una caída en carrera cuando impactó con la moto de Marc Márquez.

En COTA Bagnaia sufrió problemas de agarre con la Desmosedici GP24, igual que Martín, mientras que Bastianini, que los tuvo todo el fin de semana, logró solventarlos para la carrera, sumando su segundo podio del curso.

A pesar de este inicio de temporada, Martín cree que el actual bicampeón y defensor de la coronan sigue siendo el favorito para el título, aunque piensa que la lucha está mucho más abierta a otros pilotos, a diferencia de 2023 cuando la pelea se ciñó a Pecco y Jorge.

"Pienso hay muchos pilotos que pueden estar luchando por el campeonato esta temporada", dijo el domingo tras la carrera.

Jorge Martín, Pramac Racing, celebra su podio en la sprint del sábado en Austin Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"También creo que todavía Pecco es el favorito porque ganó el año pasado es el número uno", apuntó.

Eso le hace afrontar la temporada de manera diferente, no solo fijándose en Bagnaia, también en otros pilotos a los que considera rivales directos en la contienda por la corona mundial.

"Ahora no sólo tenemos que estar... Quiero decir, los rivales son muy fuertes. Tenemos a Marc [Márquez], tenemos incluso a Pedro [Acosta] que es muy, muy bueno y constante", piropeó al rookie de GasGas, que acumula ya dos podios en su primera temporada en MotoGP.

"Así que nunca se sabe. Enea está súper fuerte todo el fin de semana", avisó.

El de Pramac, que acaba contrato a final de temporada y sigue persiguiendo su sueño de llegar al equipo oficial Ducati en 2025, mantiene la confianza en sí mismo ante la escena general de igualdad. "Lo importante es que somos rápidos en todas partes, y tenemos que centrarnos en eso".

666 puntos aún en juego hasta Valencia

Con 18 grandes premios aún por delante (666 puntos), el español no considera que ser ahora mismo líder del certamen con 21 puntos de ventaja le otorguen ninguna ventaja sustancial.

"Desde luego, no estoy mirando eso en este momento", dijo sobre su posición en la clasificación. "No me gusta pensar en ello. Pero los puntos que estamos haciendo son por esta razón, no pensar en el campeonato e ir día a día, carrera a carrera. Estoy contento por ello".

Jorge Martín, Pramac Racing perdió el tercer peldaño del podio el domingo en Austin a manos de Enea Bastianini Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Que no mire la clasificación, no significa que no esté satisfecho de su arranque de temporada, con cinco podios en seis carreras.

"Estoy contento de que ya tengamos 80 puntos, es bastante", apuntó.

"Creo que tenemos que estar contentos y mantener esta línea, o este camino, porque estamos trabajando bastante bien y centrándonos en nosotros mismos y en mejorar los resultados de la temporada pasada", en referencia a que ha cambiado su enfoque de fijarse más en sus rivales.

"La de Austin es una pista en la que siempre sufrí en el pasado y este fin de semana hemos conseguido bastantes puntos, y seguro que es mejor estar peleando en cabeza que estar en el décimo puesto", zanjó el madrileño.