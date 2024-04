Los pilotos de MotoGP cuentan con Liberty para atraer más público

Liberty Media anunció hace unas semanas la adquisición de Dorna Sports, empresa promotora de MotoGP y de varias competiciones como WSBK, en una operación que aún debe recibir el visto bueno de varios organismos de competencia, aunque debería cerrarse antes de final de año. El grupo de comunicación estadounidense pretende aplicar algunas de las recetas que han contribuido al crecimiento de la Fórmula 1, de la que también gestiona los derechos comerciales desde 2017, para impulsar el Mundial de Motociclismo.

La exposición en redes sociales, la llegada de nuevas carreras a Estados Unidos, la conquista de una nueva audiencia a través de la serie 'Drive to Survive' en Netflix... Muchos han sido los métodos de la F1 para ampliar su audiencia, y los pilotos de MotoGP esperan que Liberty sea capaz de encontrar las herramientas para popularizar su campeonato.

"Podría ser una opción excelente", dijo Enea Bastianini. "Hemos visto que el trabajo realizado en la Fórmula 1 ha sido muy bueno, y creo que podría ser igual en MotoGP. Después, en 2027, las motos serán completamente diferentes, así que veremos si eso también cambia el juego".

El Director Deportivo de MotoGP, Carlos Ezpeleta, se puso en contacto telefónico con varios pilotos, entre ellos Jorge Martín, para darles detalles de la llegada de Liberty Media, y les transmitió su entusiasmo. "Se alegró mucho", reveló el vigente subcampeón del mundo, describiéndolo como "una muy buena noticia " para el campeonato. "Es una persona muy inteligente, así que si está contento, creo que es muy bueno para MotoGP. Para nosotros, los pilotos, creo que va a ser genial si podemos hacer crecer el campeonato".

Espectadores en Austin

Aleix Espargaró fue de los más comedidos tras su charla con Ezpeleta. "Me dijo que había que tener paciencia", explicó el de Aprilia. "Llevará tiempo entender la dirección a tomar, no es que podamos copiar todo lo que Liberty ha hecho con la Fórmula 1. Trabajamos de forma diferente, somos un campeonato diferente, pero parece prometedor. Tenemos que esperar y ver".

"Todo el mundo habla de esta cosa de Netflix para la F1, simplemente es así, es la dirección en la que va el negocio", añadió Jack Miller, intrigado por ver los cambios que se harán, pero optimista: "Creo que cualquier cosa que inyecte dinero en nuestro campeonato y lo promueva siempre será bueno. Tal vez no sea imparcial, pero creo que nuestro campeonato es el mejor del mundo, y todo lo que pueda promocionarlo y tratar de presentarlo a un público más amplio será bueno. Será interesante ver qué ocurre. Roma no se construyó en un día, así que estoy seguro de que llevará tiempo, pero también pienso que puede ayudar tener sangre nueva".

De momento, Pecco Bagnaia cuenta más con ganarse a un público nuevo que con cambios en el día a día del campeonato, o en la forma de correr en los grandes premios. "Es muy difícil decir qué pueden mejorar", detalló el vigente bicampeón. "Creo que ya hay un buen espectáculo en MotoGP, pero hay que hacerlo más popular. Creo que lo que marca una gran diferencia es que la F1 es con coches, y los fabricantes de coches son más grandes que los de motos".

"Pero creo que Liberty Media tiene algunas buenas ideas para mejorar la situación, lo cual es genial. Seguro que habrá mejoras, porque ellos saben qué hacer, han elevado la F1 a la cima más alta que hemos visto nunca, así que creo que hay buenas posibilidades y oportunidades para MotoGP", siguió el italiano en Austin.

Pecco Bagnaia Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Para Luca Marini, el trabajo de Liberty debe consistir, sobre todo, en saber cómo popularizar un campeonato que ya considera muy espectacular. "Todo lo que pueda ayudar a nuestro campeonato a ser el número uno del mundo ayudará y será bueno. Si puede ser una oportunidad para crecer, atraer a más gente e interesar a todos los niños del mundo y tener su apoyo, creo que será mejor. Pero llevará un poco de tiempo ver si funcionará o no".

"Seguro que es bueno intentar hacer algo, porque en los últimos años la Fórmula 1 ha crecido mucho, aunque el espectáculo no sea tan bueno como en MotoGP. Creo que tenemos un potencial muy bueno, sólo tenemos que explotarlo".

Hacer más populares a los pilotos de MotoGP

Para aprovechar el potencial de MotoGP, Liberty podría ayudar a que los protagonistas de MotoGP sean más identificables. El campeonato ha experimentado un descenso de audiencia en Italia tras la retirada de Valentino Rossi, y las rivalidades son ahora menos claras de lo que eran en la época de los Cuatro Fantásticos. Marc Márquez ve en ello un importante punto de acción.

"Estoy contento con este anuncio porque han hecho cosas muy importantes en la Fórmula 1, han marcado una gran diferencia", afirmó entusiasmado el ocho veces Campeón del Mundo. "Son especialistas, pero el objetivo es atraer a una generación joven, crear grandes nombres en MotoGP, como antes, cuando estaban Valentino, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Stoner, grandes nombres que traían gente. Será una cuestión de inversión en MotoGP, para mejorar el espectáculo. Todas estas cosas sucederán en el futuro".

Dorna ya había iniciado este proceso previamente, sobre todo con la contratación de Dan Rossomondo, procedente de la NBA, como director comercial, que llegó con el objetivo de hacer más populares a los pilotos.

"Creo que es realmente genial", opinó Brad Binder. "Cuando ves el nivel de la Fórmula 1, es enorme. Todo el mundo que ve las carreras parece conocer a los pilotos, y han hecho un trabajo increíble desde ese punto de vista. Estoy seguro de que será muy bueno para MotoGP".

Brad Binder Foto de: Rob Gray / Polarity Photo

A Fabio Di Giannantonio también le gustaría que se potenciara la fama de la categoría, y de los pilotos. "Estoy contento de que MotoGP avance, de que mejore y que sea cada vez más grande. Sólo intento ser yo mismo, no pienso demasiado en mi estilo ni en nada. Quiero expresarme dentro y fuera de la pista, quiero que la gente me conozca como el auténtico Fabio. Espero que este acuerdo con Liberty Media sea bueno para el campeonato. Espero que podamos ser más famosos en todo el mundo".

El propio Aleix Espargaró ha incrementado sus esfuerzos en este sentido para ayudar a MotoGP: "Si lo analizas, en las dos últimas temporadas siempre he intentado hacer cosas diferentes y nuevas, he hecho mi canal de YouTube y muchas cosas, porque he entendido que necesitamos llegar a más gente. Al fin y al cabo, es un espectáculo, uno de los mejores del mundo, pero no es tan famoso como debería". Así que Liberty Media ya sabe lo que los pilotos quieren de él.