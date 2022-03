Espargaró: "Cabrea un poco que digan que el Mundial no tiene color"

Cargar el reproductor de audio

La casa de Noale se quedó a las puertas de su segundo podio en la categoría reina en la primera cita de la temporada, el domingo en Losail. Aleix Espargaró pudo completar una carrera muy sólida y escalar hasta la cuarta posición, llegando estar muy cerca del cajón cuando, precisamente, su hermano Pol Espargaró se quedó sin gomas y empezó a tener problemas para acabar la carrera.

Al final, sin embargo, el de Honda pudo terminar tercero y dejar a su hermano mayor sin las mieles del podio.

"Por supuesto que quería el podio, pero no estoy decepcionado con el cuarto puesto, he sentido durante toda la carrera que era uno de los más fuertes en ritmo, nunca me había sentido tan bien, quizá me equivoqué guardando demasiado al principio", asumió el de Granollers.

Aleix hizo una buena salida y se las apaño para pegarse al grupo de cabeza, rodando sexto los primeros giros. En la séptima vuelta adelantó a Mir para situarse quinto, y tardó diez giros más en pasar a Marc Márquez para colocarse cuarto.

"Posiblemente fui demasiado conservador durante las vueltas que estuve detrás de Mir y Márquez, no me esperaba que bajaran tanto el ritmo y perdí casi un segundo con cada uno de ellos".

Una vez adelantados los dos, Aleix empezó a rodar con aire limpio y a marcar su propio ritmo.

"Puede hacer la vuelta rápida y coger al grupo de delante, pero llegue demasiado tarde y me faltó una vuelta para coger a Pol. Pero lo importante ha sido mi velocidad, pude girar muchas vueltas en 1.54 medio, y eso es increíble. Ha sido un buen fin de semana", resumió.

"El cuarto puesto no me satisface, pero estoy muy contento porque hemos sido competitivos y muy rápidos, creo que he sido de los más rápidos en pista. Pude adelantar a Joan Mir y a la Suzuki de la que tanto se habló cuando ganó el Mundial, y meterle un segundo en dos vueltas, también a Marc le abrí un segundo de brecha cuando le pasé en solo una vuelta. Es para estar satisfechos, luego se nos escapó el podio por circunstancias de carrera, pero la velocidad está", siguió con sus valoraciones.

Espargaró aprovechó este buen resultado para reivindicarse como piloto y a Aprilia como equipo.

"Parece que como no soy un piloto top que no ha ganado, ni la Aprilia ha sido campeona, tengamos que hacer un examen en cada carrera para confirmar que podemos estar aquí. Pero me gusta, no pasa nada. El año pasado dimos un paso adelante, fuimos octavos del Mundial con 130 puntos, este año vamos a dar otro pasito. No estamos para ganar el Mundial, pero la moto no está lejos", avisó.

Por último, Espargaró mostró su total desacuerdo con los que pronostican que si Marc Márquez está en forma, el Mundial no tiene color.

"Lo he escuchado y cabrea un poco que digan que el Mundial no tiene color, que el #93 es muy superior… ¡Hay un color que flipas!", exclamó. "Ha ganado Enea Bastianini, una Ducati, una KTM segunda, mi hermano con una Honda tercero, mi Aprilia, cuarta, hay un nivel brutal, lo hemos demostrado los pilotos, va a ser un campeonato muy interesante, con mucho nivel", zanjó.