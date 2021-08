Martín: “Pelear con Márquez produce mariposas en el estómago”

Nada más acabar la carrera de Austria, en la que Jorge Martín logró llegar al podio desde la pole en un final caótico, el madrileño subió a sus redes sociales una foto junto a Marc Márquez asegurando que era un orgullo pelear con el de Honda.

Este viernes, en Silverstone, Martín logró el tercer mejor tiempo y demostró que en una pista diferente a la austríaca, donde siempre fue bien, también es capaz de rodar rápido, al menos a una vuelta.

“Estar en MotoGP es un sueño. A veces no me lo creo y era la primera vez que tenía la oportunidad de pelear con Marc. Estuvimos tres vueltas mano a mano, pasándonos uno al otro. Fue bonito y para mí es un orgullo poder haber llegado hasta aquí y pelear con uno de los más grandes de este deporte. La verdad es que tuve mariposas en el estómago”, admitió el joven corredor de Ducati.

Al final de la primera jornada, Martín tiene y el pase provisional a la Q2 en busca de la que sería su cuarta pole de la temporada.

“El día nos ha dado más de lo que me esperaba, sobre todo siendo viernes. Las expectativas son altas por venir de dónde venimos, pero pienso más en el domingo. Pero me he sentido cómodo desde el primer momento y cuando he puesto la rueda nueva he ido rápido”, valoró.

“Las sensaciones son muy buenas con la moto, en cada pista que llego estoy en el top 10 y ahora que me encuentro bien físicamente puedo dar un poco más. Con el equipo cada vez nos conocemos mejor y nos compenetramos muy bien”.

De momento, Martín no quiere pensar en sus opciones de volver a hacer la pole.

“No lo sé, hay que esperar a mañana. Hay mucho margen, quitando el T2 estoy muy fuerte. A una vuelta soy competitivo. La pole no me obsesiona, lo importante es el domingo”.

Martín es de los pilotos que cambia pocas cosas en la moto y sigue con la base que trabajó junto al equipo en los test de pretemporada.

“La base de la moto la trabajamos en pretemporada en Qatar. Desde la primera carrera la moto ha sido siempre muy igual. No soy un piloto que cambie muchas cosas y esta moto me permite llegar a los circuitos y poder ir rápido sin cambiar casi nada”, zanjó.

