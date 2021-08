Pol Espargaró: “No quiero tirar cohetes por si mañana se tuercen las cosas”

El de Honda se mostró muy consistente en las dos sesiones de entrenamientos, siempre situado entre los más rápidos tanto en el trabajo de puesta a punto como a una vuelta, lo que le coloca, provisionalmente, entre los diez primeros para pasar a la Q2 del sábado, uno de sus talones de Aquiles durante la temporada.

Espargaró ha exhibido concentración y, sobre todo, personalidad para recuperarse de los malos resultados del Red Bull Ring, completando uno de sus mejores días desde que llegó a Honda.

“Me gustaría que fuera el inicio de un buen fin de semana y me abriera la puerta a hacer un buen sábado, que es lo que nos está costando. Todos los fines de semana los empiezo con mentalidad positiva, de que van a ser mejores, aunque luego las cosas no salen como me gustaría. Es verdad que aquí hemos empezado mejor de lo habitual, pero no quiero crearme expectativas. Ha hecho mucho frío y los demás pilotos han ido con cautela para no caerse. Aquí hay que afinar mucho con la elección de los neumáticos y las caídas perjudican”, explicó Pol.

“Mañana veremos el potencial del resto y veremos si podemos estar en la Q2, pero lo que está claro es que si no mejoro el tiempo de hoy no voy a estar”, advirtió.

Aunque el trabajo invita al optimismo, Pol no quiere hacerse ilusiones, ya que ha tenido días buenos que luego quedaron en nada.

“No creo que haya sido mi mejor día de la temporada. Estuve mejor en Le Mans, fue mi mejor fin de semana, sin duda. De no haberme caído en la Q2 allí hubiera hecho la pole y hubiera tenido una carrera muy diferente a la que tuve”, recordó su caída con la lluvia.

“Ha empezado bien, pero insisto en que solo es el primer día. No podemos usar aquí la goma dura y tenemos menos neumáticos, hay que conservarlos. Todo dependerá de hacer una buena vuelta mañana si quiero estar en la Q2”, insistió.

“Las cosas cuando funcionan estás más animado, pero no quiero tirar cohetes porque ya hemos empezado bien otros fines de semana y luego se han torcido las cosas. Quiero estar tranquilo para no desesperarme si mañana va mal y todo esto queda en solo humo”.

(Antes de seguir leyendo, haz click en este enlace o sobre la imagen para ver las mejores fotos del GP de Gran Bretaña)

El compañero de Pol, Marc Márquez, sufrió una tremenda caída en un punto de altísima velocidad.

“Es un punto feo para caerse. Yo me caí ahí hace años y es de esos sitios que no te quieres caer. La velocidad es muy alta y por suerte hay buenas escapatorias, pero es fácil hacerse daño y perder confianza. La caída ha sido por temperatura del tren delantero, no es culpa de Marc, hace frío y solo que toques un poco el freno, al ser de carbono, se clava. Son cosas que pueden pasar”, zanjó el de Granollers.