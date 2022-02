Marc Márquez: "Retirarme era una opción, toqué fondo en 2021"

Cargar el reproductor de audio

Marc Márquez fue uno de los protagonistas del estreno de MotoGP Unlimited, la nueva serie documental del campeonato que verá la luz el próximo 14 de marzo. Antes de iniciar y compartir la proyección de los dos primeros capítulos, el octacampeón se reunió con los medios para comentar su última temporada, uno de los años más críticos de su vida.

2021 ha sido el curso más complicado para el piloto de Cervera, obligándole, poco a poco, a organizar sus prioridades en el ámbito personal y deportivo.

"En la temporada 2020/2021 toqué fondo", dijo Márquez a los micrófonos de COPE.

Repasando el accidente de Jerez y prolongando su lastre hasta finales de año, Marc Márquez sitúa al sacrificio mental de 2021 como una de las razones que podrían haber impulsado su retirada.

"Con la visión doble, no podía hacer nada porque me mareaba. De hecho, el médico, después de la operación, me dijo que era un milagro que recuperé la vista".

"Psicológicamente es difícil y los aspectos deportivos han pasado a un segundo plano".

Si bien la retirada fue una opción, el #93 confirma que le puede la adrenalina de volver a ganar y anuncia que está listo para regresar a la acción.

"El ADN no se pierde, cuando lo pierda tendré que terminar mi carrera…Y eso me pasó este invierno, pensé en no volver a correr porque había opciones reales de que eso pasara. El doctor me dio opciones y la tercera fue: 'Mi vista probablemente estará bien para hacer una vida normal, pero tú no podrás ir a 250 kilómetros por hora en una moto'".

Marc Márquez aterrizó en Madrid para el estreno del documental tras una pretemporada satisfactoria, ultimando los detalles para el inicio del curso en Qatar.

"Ahora mismo hay 12 motos que pueden ganar el Mundial, pero los favoritos son el actual campeón y el subcampeón, Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia", dijo Márquez, antes de concluir haciendo referencia a su compatriota en el tenis, Rafa Nadal. "Si no te llamas Rafa Nadal, no puede ser el favorito para ganar después de estar lesionado durante dos años".