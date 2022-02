Suzuki se queda sin Brivio y sin tiempo para fichar a un team manager

Cargar el reproductor de audio

Cuando Davide Brivio confirmó su marcha a la Fórmula 1, en enero del año pasado, Shinichi Sahara, Líder del Proyecto de Suzuki en el Mundial de MotoGP, pensó que la carpeta que le correspondía al italiano como team manager podía asumirla él. Pocos meses le hicieron falta al japonés para darse cuenta de su error, completamente superado por los quehaceres de una figura trascendental a día de hoy en cualquier equipo de carreras.

Más aún en uno como Suzuki, que al margen de lo evidente –una moto y unos pilotos competitivos, y un personal competente–, tenía como principal punto de fuerza la unidad del grupo humano que lo conformaba. Con esos ingredientes fue como Joan Mir le devolvió a la marca de Hamamatsu el título de la categoría de las motos pesadas dos décadas después de la última vez (2000, Kenny Roberts Júnior). Poco queda de esa conciencia de bloque en una escudería en la que la tropa está completamente desconectada de la jefatura (Sahara), que parece vivir en otra dimensión.

“La marcha de Brivio no nos va a hacer perder el rumbo”, soltó el ingeniero pocos días después de confirmarse el cambio de aires del italiano. Un año después de aquello, el principal trabajo de Sahara en estos momentos pasa por encontrar a alguien que, sin ser Brivio, enderece una nave que lo tiene todo para volver a la cima, menos a un capitán.

En Valencia, durante el último gran premio del pasado ejercicio, el ejecutivo insistió en su intención de contratar al nuevo team manager, “ante de que acabe el año”. En los test de pretemporada que se celebraron en Sepang hace un par de semanas (febrero), el puesto seguía vacante y Sahara, despejando balones.

“No he cambiado de idea. Simplemente nos está llevando más tiempo del que yo me imaginaba [contratar a un team manager]. Aún estamos negociando con varios candidatos, pero aún no lo hemos cerrado”, concedía en una charla con Motorsport.com.

Según entiende quien escribe estas líneas, Sahara estaba a la espera de una respuesta por parte de Brivio, cuya continuidad en Alpine tampoco podía darse por descontada, habida cuenta de la gran reestructuración que ha sufrido la escudería francesa. Finalmente, Brivio seguirá de alguna forma vinculado a ella, y eso hará que Suzuki deba decantarse por alguien distinto. El problema es que las alternativas son escasas. En este sentido, el nombre de Livio Suppo, el que fue team manager de Honda hasta la llegada de Alberto Puig, en 2018, y que antes había estado en Ducati, es uno de esos que más ha ido sonando en los últimos meses.

“Es muy importante que se incorpore a alguien para desempeñar ese papel. Y no solo eso, sino que es importante que haya buena relación con él. La mía con Davide era excelente”, comentaba Alex Rins hace unos días, desde Malasia, donde aún tenía esperanzas de reencontrarse con Brivio.

De cualquier forma, sea quien sea el elegido, si llega de fuera lo hará tardísimo –el campeonato se pone en marcha en menos de tres semanas– y con el pie cambiado. Entender cómo trabaja un equipo de MotoGP no es sencillo, y menos cuando de lo que se trata es de volver a formar la piña que había antes, esa que resituó a Suzuki en lo más alto. Y, de paso, hacerse cargo de la renovación (o no) de los pilotos, cuyos contratos expiran en diciembre y que no viven ajenos a esa sensación de abandono que ha convertido a uno de los garajes más solidarios del paddock, en un cúmulo de frustraciones.

