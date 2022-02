Pol: "Me siento ante una bola de partido cada vez que me subo a la Honda"

Cargar el reproductor de audio

Probablemente no hay ninguno de los cuatro pilotos de Honda que esté más contento que Pol Espargaró con el cambio de concepto materializado este invierno en la RC213VR. Y no solo porque él lo verbalice cada vez que se le pregunta, sino porque el cronómetro así lo ha dejado claro en esta pretemporada.

Tanto en Sepang como, sobre todo, en Mandalika, de donde el menor de los hermanos de Granollers (Barcelona) salió con el mejor tiempo absoluto.

El prototipo de Honda de este 2022 es rápido a una vuelta y, al menos por el momento, también se ha mostrado muy sólido en las tandas más largas. Al margen del aspecto externo, la principal diferencia respecto del modelo anterior es la ganancia en el agarre del tren trasero, precisamente aquello que Espargaró más echaba de menos y más reclamaba, con tal de evitar esas caídas que tanto mermaron su confianza la temporada pasada.

El contraste es tremendo: en 2021, Polyccio fue el tercer corredor con más accidentes (20), mientras que en los cinco días de pretemporada no contabilizó ninguno.

Esta revolución en la Honda no podía llegar en un mejor momento para el catalán, que en su primer curso enfundado en el mono de la escudería patrocinada por Repsol no pudo cumplir con las expectativas generadas –sumó un solo podio–, y cuyo contrato expira a finales de año.

Mientras Joan Mir y Fabio Quartararo se dejan querer, el fabricante del ala dorada prefiere darle a Espargaró la oportunidad de exhibir su mejor versión, con una herramienta mucho más a su gusto. Él no se concede ni un gran premio de margen, sino que, en Qatar, dentro de menos de tres semanas, se exige pelear por meterse en el podio.

"Quiero luchar por el podio en Losail. No hay otra opción si queremos pelear por el título. No será fácil porque hay muchos candidatos, porque hay muchas Ducati que, además, allí van muy rápido. Pero es donde tenemos que estar. Tengo un objetivo y no puedo esperar más", reconocía Espargaró, desde Mandalika, en una charla mantenida con Motorsport.com.

Conseguir ese "objetivo" al que se refiere le colocaría en la mejor posición para ampliar su acuerdo con HRC.

"Siento que estoy ante una bola de partido cada vez que me subo a la moto. No para Honda, no por mi futuro, sino por mí; por demostrarme a mí mismo que merezco lucir estos colores", añadía el español.

"Eso no significa terminar el primero siempre, sino demostrar a Honda que, tras el esfuerzo que ha hecho este invierno, la moto puede ser competitiva. Honda merece tener un piloto que sea capaz de pelear por los primeros puestos", remachaba el #44.

