Martín: “Estar tan adelante no era mi posición y me pasó factura”

El joven rookie del equipo Pramac-Ducati hizo una salida alucinante, desde la 14ª posición de la parrilla, en el centro de la quinta fila, hasta la cuarta posición, pasando, ni más ni menos, que a Quartararo, Viñales, Rossi, Morbidelli, los hermanos Espargaró, Rins, Mir, Nakagami y Bastinini…

El madrileño se mantuvo junto a Bagnaia, Zarco y Miller, en los cuatro puestos delanteros durante las tres primeras vueltas, y estuvo entre los diez primeros, cerca de la cabeza, más de diez vueltas, antes de empezar a retroceder y acabar 15º, sumando en su primera carrera en la clase reina un punto.

“Sabia que iba a salir bien porque estaba haciendo muy buenas salidas en los entrenamientos comparándome con los otros pilotos Ducati, pensaba que podía pasar a tres o cuatro pilotos, pero no a doce”, dijo en referencia a los diez que rebasó antes de la segunda curva.

“Al principio iba cómodo, pero no es mi posición y me pasó factura, creo que al final acabar el 15º y sumar un punto no es un mal resultado, pero creo que la posición real de hoy era la 12ª, pero estoy contento con mi trabajo y mi forma de pilotar”, añadió el español.

Martín no pudo gestionar los neumáticos como le hubiera gustado.

“Al final es un tema de ruedas, he consumido más que durante el fin de semana y los test, esperaba llegar a final de carrera con más goma, supongo que al principio solo estando con ellos delante e consumido más de lo normal, ha habido un momento que he recuperado posiciones, he podido adelantar a Rossi y otros pilotos, pero he vuelto a tener un susto y me he ido para atrás”, dijo un Martín que quería acabar a toda costa su primera carrera en MotoGP.

El corredor se vio bien en las primeras vueltas, incluso no vio excesivas diferencias con Pecco, Zarco y Miller.

“He cometido muchos errores que con la experiencia iré mejorando, al principio de carrera cuando estaba con los de delante no he visto tanta diferencia con ellos, pero tengo dos o tres décimas de estilo para mejorar”.

Ahora Martín tiene cuatro días para preparar la próxima carrera, nuevamente en Qatar, lo que puede darle una nueva oportunidad.

“Ya sabemos donde sufrimos más, tenemos muchos datos para analizar. En la entrada de la curva al soltar el freno me falta confianza, ahí pierdo metros porque tardo en acelerar. Haber rodado diez vueltas entre los ocho primeros me ha ayudado mucho para aprender y espero mantenerme ahí más tiempo la próxima carrera”, zanjó el madrileño.

Las fotos del debut de Jorge Martín en MotoGP

