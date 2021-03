Aleix Espargaró: “El ciclismo es mi pasión, pero hasta 2022 sigo en MotoGP”

Una de las noticias curiosas este fin de semana saltó el sábado, cuando el campeón del Giro, Tour y Vuelta, Alberto Contador, aseguró que el mayor de los Espargaró, ciclista aficionado y apasionado del mundo de las bicicletas, tiene ofertas para cambiar de deporte.

La posibilidad de que Aleix Espargaró se pase al mundo del ciclismo profesional le llega camino de los 32 años, en el momento en el que parece que Aprilia por fin ha dado un verdadero paso adelante y dispondrá una moto competitiva.

“Como todo el mundo sabe las bicis son mi pasión, es mi ilusión y uno de mis sueños es ser ciclista profesional, pero por ahora hasta aquí puedo hablar. Lo que sí puedo asegurar es que en 2021 y 2022 seguiré en MotoGP sin ninguna duda”, zanjó, por el momento, el tema el de Granollers.

El #41 completó una de sus mejores carreras en las cinco temporadas que lleva en Aprilia, finalizando séptimo a menos de seis segundos del ganador y rodando muy cerca del grupo delantero durante buena parte de la carrera.

“La carrera ha sido muy positiva, he salido muy bien pero luego un piloto me ha tocado antes de la primera curva, ahí he perdido posiciones", explicó Aleix. "Con el depósito lleno he sufrido bastante, pero poco a poco he ido recuperando posiciones, he adelantado a Valentino (Rossi), a Jorge (Martín), luego a (Jack) Miller y he ido ganando terreno. Junto a (Joan) Mir hemos podido llegar a los de cabeza, pero en las últimas vueltas no tenía neumático ya para atacar"

"Me he quedado a un segundo y medio de Rins y Quartararo, pero estoy muy satisfecho por haber podido hacer casi toda la carrera con el grupo de delante”, añadía un Espargaró muy satisfecho con el rendimiento de la nueva Aprilia.

