Zarco: “Sabía que con el gran motor de la Ducati iba a pasar a Mir”

En su primera carrera con el equipo Pramac y con una Desmosedici 2021, el francés Johann Zarco logró un meritorio segundo lugar, lo que le situó como primera Ducati en meta en un final de carrera ajustadísimo.

Zarco estuvo segundo casi toda la carrera, a poca distancia de Pecco Bagnaia, pero cuando llegó Maverick Viñales y les pasó a los dos, dejó atrás al de Ducati y se fue a por el de Yamaha.

En la penúltima curva de la última vuelta, Joan Mir, en remontada, pasó al francés, pero Zarco aprovechó la potencia de su moto para devolverle el adelantamiento en la recta y acabar segundo.

“Me siento muy contento, ha sido una buena carrera, se ha hecho muy larga y se puso muy difícil”, explicó el galo.

“Cuando Maverick pasó a Bagnaia pensé que tenía un poco más de velocidad para irme con él, pero la moto deslizaba mucho. Cuando me pasó Joan Mir al final, sabía que con el gran motor de la Ducati podía volver a pasarle, hay que analizar un poco cómo ha ido la carrera y preparar la siguiente”, valoró el de Pramac.

Zarco, que en su primer año con la Ducati 2019 de Avintia, el año pasado, logró un tercer puesto en Brno, lograba en Qatar su mejor resultado con las motos italianas.

“Ha sido una carrera muy interesante, al final tenía un problema con el neumático, patinaba mucho, pero cuando he visto que Mir se acercaba he mantenido la calma. Sabía que podía pasarme, pero tenía que tratar de no dejarle marchar como pasó con Viñales. He mantenido mis líneas lo mejor posible, en la curva 15 me pasó, pero en la 16 él tuvo un pequeño error y gracias a la potencia de la Ducati pude ganarle en la recta y ser segundo”, explicó.

“Toda la carrera ha estado muy bien, estuvo muy cómodo al principio, pude seguir a Pecco y tener un buen ritmo, guardando un poco para el final de carrera. Con Viñales fue más difícil, no le pude seguir. Hay que ser más contantes toda la carrera y aprovechar nuestros puntos fuertes”, zanjó el francés.

Las fotos de Johann Zarco en el Gran Premio de Qatar 2021 de MotoGP

