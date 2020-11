Otra desventaja para los pilotos de MotoGP de correr sin público

La pandemia de coronavirus ha cambiado por completo los fines de semana de gran premio. El mundo de MotoGP opera en una burbuja y el número de personas que pueden estar en el paddock es limitado. El público, que este año solo ha podido estar en Misano y Le Mans, volverá a estar ausente en los últimos eventos de la temporada.

Valencia, escenario de las dos próximas carreras, pidió durante un tiempo abrir determinadas gradas, mientras que Portimão, que acogerá el final de campeonato, vio esfumarse su deseo de acoger a 50.000 espectadores cuando el primer ministro, António Costa, consideró que se habían corrido demasiados riesgos en la visita de la Fórmula 1 al circuito.

Pero sin público, las pantallas gigantes presentes por toda la pista han desaparecido, o están apagadas, con consecuencias insospechadas para los pilotos. Aunque evidentemente no tengan tiempo para seguir la carrera en esas pantallas mientras ruedan a toda velocidad, los pilotos están acostumbrados a echar un vistazo de vez en cuando, especialmente para ver su posición durante una sesión de clasificación o para hacerse una idea de la diferencia que le sacan o les saca un rival.

Después de su victoria en Le Mans, donde las pantallas sí estaban presentes, Danilo Petrucci dijo que pudo "ver la carrera" por ahí, lo que le ayudó a contener a sus rivales.

Álex Rins considera "importantes" las pantallas gigantes para los pilotos y aclaró que las miró "en cada vuelta" en el Gran Premio de Francia. Su compañero de equipo, Joan Mir, también lamenta no poder contar con esa herramienta. "Es una pena no tenerlas", lamentó el líder del campeonato en MotorLand Aragón.

"Normalmente, cuando terminas una sesión, ves si estás entre los 10 primeros en la Q2. En la carrera, a veces podía mirar un poco la pantalla para ver dónde estaba la gente de atrás. Cuando las tienes, no es que sea clave, pero cuando no las tienes, es un poco extraño".

(Antes de seguir leyendo, mira cuánto público fue a las carreras en 2019. ¡Echamos de menos esas imágenes!)

Las pantallas son útiles sobre todo la clasificación de MotoGP

Otros pilotos también tuvieron que cambiar sus hábitos. "Para mí, afecta principalmente en la clasificación", dijo Fabio Quartararo. "Cuando terminas la sesión y sabes que hiciste una gran vuelta, pero sin saber si eres primero, segundo o tercero. Para mí, eso es lo único que realmente echo de menos sin pantallas, porque cuando vas pilotando, nunca miras las pantallas. En Moto2 y Moto3, sí, pero en MotoGP no, vas demasiado rápido y no puedes perder la concentración. Así que para mí es solo saber qué posición ocupas cuando acaba la clasificación".

La situación es similar para el futuro compañero del francés, Maverick Viñales. “Normalmente utilizo las pantallas para saber cuánto tiempo me queda, para eso están bastante bien”, explicó el piloto de Yamaha. "Y también para entender dónde estamos en la clasificación, porque a veces llegamos a boxes y no sabemos si somos primeros, segundos o terceros. En la carrera es muy difícil, tal vez podamos mirar una vez, pero en entrenamientos y clasificación es bueno ver cuánto tiempo queda. Lo tenemos en el tablero de la moto, pero yo no lo uso".

La información contenida en ese tablero es realmente muy limitada, hasta el punto de que algunos pilotos piden la introducción de radios. El dispositivo se probó en Misano pero todavía tiene ciertos defectos. A la espera del posible cambio y sin pantallas gigantes, los pilotos confían en un método menos tecnológico, pero que ha demostrado tener su valor. "Ahora las pizarras de boxes son más importantes que nunca", explicó Álex Márquez.

Con información adicional de Léna Buffa