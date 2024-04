El elemento que mejora el efecto suelo en el Red Bull RB20 en F1 2024

El equipo Red Bull tiene unos detalles muy interesantes en su RB20, y hay que analizar hasta los elementos más insignificantes que con capaces de encontrar rendimiento en cualquier parte del coche. Desde el nacimiento de la nueva era de reglas de efecto suelo, el diseño del splitter bajo la carrocería sufrió modificaciones, porque ya no se ve el largo componente que sobresalía en la normativa anterior, pero con un reglamento cada vez más estricto con la flexión de los suelos, es diferente.

Sin embargo, la imaginación de los ingenieros de Milton Keynes fue más allá, con lo que hay que ver en qué consiste. Para empezar, el splitter es muy corto porque dentro de la sección vertical también hay algunas cosas de la unidad de potencia y otros elementos electrónicos que pueden estar bien protegidos y fácilmente refrigerados con una toma de aire abierta específica en la 'protuberancia'.

Descubre más sobre el equipo Red Bull en la Fórmula 1: Fórmula 1 Los nuevos secretos de la refrigeración de Red Bull en la F1 2024

Dicho eso, hay que observar que lo que era la bandeja en T se transformó, con el tiempo, en un elemento aerodinámico con una forma que, de forma lateral, se parece a la de un perfil aerodinámico con un borde de ataque bastante perfilado y que también desciende hacia la parte trasera.

Si no fuera por el segundo elemento aerodinámico situado justo encima, no sería posible crear una especie de canal de Venturi que funciona como si hubiera una especie de doble fondo. El efecto combinado de los dos perfiles debería aumentar la carga aerodinámica local en un punto crucial del monoplaza, pero no solo eso, sino que también hay un intento de dirigir los flujos destinados al canal inferior más cerca de la carrocería, que después alimenta de aire el difusor trasero, y mejora la eficiencia del RB20.

De hecho, el 'segundo splitter' se ajustó de manera gradual en su diseño para ser más funcional al patrón de flujo. El tema también llamó la atención de los ingenieros de Haas, puesto que en el paquete de actualización que la escudería estadounidense introdujo en el Gran Premio de China, no solo figura la parte inferior, en lugar de la cubierta motor, con branquias más abiertas para facilitar la evacuación del calor de los radiadores, sino también una bandeja en T que retoma las ideas desarrolladas por Red Bull.

En el VF-24 se vio una solución ligeramente diferente a la aplicada por el equipo de Milton Keynes, porque el desviador de flujo superior está más cerca del suelo que se pudo observar en el RB20, pero los cerebros dirigidos por Andrea De Zordo se inspiraron en los de las bebidas energéticas, y quizá es un anticipo de lo que se vea en el Ferrari SF-24.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!