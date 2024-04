Aleix Espargaró explica que está más sereno sin su hermano Pol en MotoGP

Ha habido muchos hermanos en MotoGP en los últimos años. En su última temporada, más concretamente en 2021, Valentino Rossi compartió parrilla con su hermanastro Luca Marini; al año siguiente coincidieron Darryn y Brad Binder, y este año Alex y Marc Márquez han vuelto a ser compañeros de equipo en Gresini, tras coincidir en la campaña 2020 en el Repsol Honda.

Los Márquez Alentà son ahora mismo los únicos hermanos de la categoría reina, mientras que durante muchos años quienes ocuparon ese papel fueron Aleix Espargaró, piloto a tiempo completo en MotoGP desde 2012 tras debutar en 2011, y Pol, que se incorporó al campeonato en 2014, procedente de Moto2.

'Polyccio', el menor de los dos, vio cambiar su rol a finales de 2023, renunciando a su puesto de piloto titular en el GasGas Tech3 para convertirse en probador de KTM, dejando paso a Pedro Acosta. Muy emocionado en la última carrera de Pol, en Valencia, Aleix admite ahora que se siente aliviado de no ver a su hermano correr riesgos, sobre todo después de la grave lesión que sufrió en Portimao.

"Para mí es mejor", admite el piloto de Aprilia. "Cuando veo una bandera roja en la pista, no necesito estar súper preocupado antes de saber si es él o no. No le desearía una lesión a nadie, pero cuando tu hermano tiene una gran caída como la que tuvo aquí [en Portugal] el año pasado, es muy, muy difícil".

Aleix Espargaro y Pol Espargaró en 2016

Esta observación no es para nada egoísta, ya que según Aleix, Pol está prosperando en su nuevo papel, con menos presión que la que experimentó cuando era piloto titular: "Creo que Pol está más feliz de lo que esperaba la temporada pasada".

"Creo que no esperaba ser tan feliz, pero está disfrutando de su trabajo como piloto de pruebas, de estar más relajado en el circuito. También sé que disfruta intentando estar al lado de Pedro, enseñándole cosas y ayudándole. Le veo feliz, ese es el único objetivo en la vida", finalizó.

Sin embargo, el #44 aún no ha dicho adiós a la competición, y KTM tiene previsto alinearle en algunos grandes premios este año, compartiendo los seis wildcards de los que disfruta la marca de Mattighofen gracias al nuevo sistema de concesiones con Dani Pedrosa. La primera de ellas, sin embargo, se concederá al #26 en el GP de España, el fin de semana del 26 al 28 de abril en Jerez.