Zarco y los problemas de Honda en Austin: "No es malo recibir una bofetada así"

Además de sufrir la falta de rendimiento de la Honda, Johann Zarco también está lidiando con falta de fiabilidad. En Portimao, su caída en carrera se debió a un problema en la caja de cambios, y en la prueba principal de Austin, la RC213V pareció haberse quedado atascada en una posición baja tras la salida, lo que limitó enormemente al francés y provocó su abandono.

Aunque, a pesar de eso, no tenía nada que jugarse. Ubicado solamente en la 18ª posición tras los primeros compases, se fue recto en la curva 12 del giro inicial y bajó a la 21ª plaza después de eso. El piloto del LCR recuperó la posición sobre Joan Mir, pero sus problemas pronto le obligaron a regresar a su garaje.

"[He tenido] un problema técnico con la parte trasera de la moto", explicó Zarco en 'Canal+' Francia, la televisión que emite MotoGP en el país vecino. "Parece que la moto se quedó baja, así que empezó a vibrar mucho, desde el principio. He intentado [aguantar] un poco, pero después de tres o cuatro vueltas, cuando el neumático ha empezado a bajar, se ha vuelto casi peligroso y he parado. Es una pena, es realmente molesto".

Así, el de Niza no pudo dar muchos más detalles sobre la naturaleza de su problema. "Parecía que era el [dispositivo] de altura trasero pero no fue así, así que hubo algo más", se limitó a aclarar en su encuentro con los periodistas.

En un circuito donde su moto fue invencible durante mucho tiempo gracias a Marc Márquez, Honda vivió un fin de semana calamitoso: los pilotos de la casa del ala dorada ocuparon con regularidad los últimos puestos, y en las dos carreras sólo Luca Marini pudo ver la meta.

Las actuaciones volvieron a ser decepcionantes, y aunque Zarco admite que su moto "no estaba en la partida" y que "no estaba en la misma categoría", sigue buscando lo positivo y mantiene su plena confianza en Honda.

"Quizás no fuimos competitivos. No es malo recibir una bofetada así en la cara para darte cuenta de ciertas cosas. Parece que no estamos a la altura de las circunstancias. No hay secretos, Honda se dará cuenta, porque han revolucionado tanto las cosas que necesitan orientarse un poco, pero intento analizarlo así".

"Está claro que quieres luchar y no puedes, eso pone los nervios a flor de piel. Entrené pedaleando después de las pocas vueltas que di, para sudar la gota gorda y soltar un poco esa frustración", finalizó el #5 tras un domingo complicado.