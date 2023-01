Cargar el reproductor de audio

El 2 de mayo del pasado año se dio conocer la que iba a ser la noticia del año en el Mundial de MotoGP: el adiós de Suzuki a final de temporada. La noticia cayó como una bomba en el paddock, sobre todo en las filas del equipo japonés, cuyos miembros, medio centenar aproximadamente, tuvieron conocimiento de la sorprendente decisión ese mismo día, al final del test oficial posterior al Gran Premio de España, disputado en Jerez.

Con un contrato de permanencia en el campeonato del mundo de cinco años, hasta 2026, Suzuki se despedía de MotoGP cuando no se había cumplido ni un tercio del primer curso de compromiso con Dorna, el promotor del certamen. Esta maniobra colocó a la compañía en una difícil tesitura pero, pero aún más apurados se vieron los integrantes de la escudería nipona. El mazazo dejó a la mayoría en estado de ‘shock’, y les inundó con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con su futuro.

"Tenemos dos caminos", decía Alex Rins tras hacerse oficial la noticia unos días después. "Derrumbarnos y estar todo el día pensando que no tenemos moto para el año que viene, o el de triunfar, el de seguir empujando, el de seguir con la cabeza alta, con el equipo más unido que nunca. Y mirando a mis mecánicos, es este último camino el que ellos han cogido, y es la que voy a coger yo, porque aunque ellos para al año que viene no tengan nada, están más motivados que nunca y vamos a demostrar a Suzuki que se han equivocado".

Rins, que a partir de ese momento encadenó una serie de caídas consecutivas que le dejaron fuera de la lucha por el título, era consciente de que, "seguramente", a él no iba a faltarle el trabajo. "Pero muchas familias dependen de Suzuki y ahora la gente está en shock", se lamentaba el catalán, a sabiendas de que recolocar en el paddock a casi medio centenar de personas no iba a ser una tarea sencilla.

Como es lógico, Joan Mir también lamentaba la decisión. "Hemos dado una imagen ejemplar. De unión, de resultados. Todo el mundo conoce a la gente que trabaja en este equipo y lo especial que es esta escudería precisamente por su gente", resaltaba el campeón de 2020, que al igual que Rins ha encontrado acomodo con vistas a 2023, bajo el ala de Honda.

Joan Mir correrá con Honda mientras su jefe técnico estará en Gresini con Di Giannantonio en 2023 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

A mitad de junio, cinco semanas después de que se conociera el bombazo, las dudas planeaban entre el personal de la marca de Hamamatsu. "Es una situación difícil, lo he dicho desde el primer momento, pero lo sigue siendo y lo va a ser hasta la última carrera, sigue la incertidumbre de mucha gente del equipo que no sabe dónde irá el año que viene, no sé si alguien lo sabe. No hemos recibido ninguna explicación de Suzuki, solo el comunicado que pudo leer todo el mundo, sigo esperando una explicación", se quejaba el balear.

Pese a que tanto Rins como Mir trataron, en sus negociaciones con Honda, de llevarse algún miembro de Suzuki, ninguno lo consiguió.

"Hemos hecho una muy buena familia aquí en Suzuki y me gustaría llevarme a alguno de los chicos, pero también me pongo en el sitio del otro equipo (LCR-Honda) y entiendo que no quieran romper un grupo de trabajo. En principio, lo que tenemos encima de la mesa es que no me dejan llevar a nadie de Suzuki, pero también lo entiendo", explicaba Rins a finales de junio, cuando aún no era oficial su fichaje por LCR, por más pactado que estuviera.

Precisamente, el jefe de mecánicos de Rins, Manu Cazeaux, fue el primer miembro de Suzuki que encontró trabajo para 2023, fichado por Aprilia para convertirse en jefe técnico de Maverick Viñales en 2023. "Intenté llevármelo conmigo a mi nuevo equipo, pero no me han dejado", desveló el #42.

Ya a mediados de agosto, después de las vacaciones de verano, Mir seguía sin poder hacer público su fichaje por Honda, pero sí admitía que no iba a poder llevarse a nadie de su entorno en Suzuki. "No quiero destruir el equipo al que voy", decía entonces.

Aunque los meses se hicieron largos y las noticias de nuevos destinos para miembros del equipo Suzuki se daban en cuentagotas, al final, tanto la calidad humana como profesional del grupo prevaleció y, prácticamente, todos los miembros que en 2022 trabajaron con Suzuki seguirán en el paddock en 2023.

"A lo largo de estos seis años, todos los miembros de Suzuki eran algo más que simples trabajadores", explicaba Rins, hace unos pocos días, en el podcast de Motorsport. "Es verdad que los pilotos, entre comillas, lo teníamos un poco más fácil para encontrar trabajo. Pero a estas cincuenta personas se les complicó. Aún así, ha habido gente que ha optado por no seguir en el campeonato y hacer otras cosas. Como Kevin (Loussouarn), el chico que se encargaba de mis ruedas y que es un verdadero crack. Él ha decidido seguir su vida fuera del Mundial. Pero estoy contento de que más o menos todos hayan encontrado su sitio, algo que no era fácil”.

Alex Rins ha encontrado acomodo en LCR-Honda, y su jefe técnico en Aprilia junto a Maverick Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

De todo el personal de Suzuki, solo uno tenía contrato más allá del 31 de diciembre de 2022: Livio Suppo, el team manager. El italiano seguirá ligado al fabricante para supervisar la liquidación de todo el material y los contratos con los proveedores. Suppo recibirá la ayuda de Roberto Brivio –hermano de Davide, ex team manager–, que seguirá en la nave alquilada en Cambiago, a las afueras de Monza y muy cerca del cuartel general de Yamaha, en Gerno di Lesmo (Italia), hasta que todo esté desmantelado.

Del resto, seis miembros, todos japoneses, seguirán trabajando en Suzuki Motor Corporation, en Hamamatsu, entre ellos el líder del proyecto, Shinichi Sahara. El único que dejará la marca para fichar por Honda como nuevo director técnico será Ken Kawauchi.

Además de los dos pilotos, han encontrado una buena salida profesional su tropa más cercana. En su llegada a Aprilia, Cazeaux se ha llevado a tres de sus mecánicos. Frankie Carchedi, responsable del lado del garaje de Mir, ha reclutado para Gresini a uno, que, junto a él, se ocuparán de Fabio Di Giannantonio, mientras los tres restantes también seguirán en el paddock. KTM ha firmado a otras dos parejas de ingenieros; tres para el equipo matriz y otro para el Tech3 GasGas. También Yamaha y el VR46 han contratado a un ingeniero cada uno, además de mecánicos y cocineros, como se aprecia en el cuadro que acompaña el artículo.

La diáspora de Suzuki

Nombre Puesto 2022 Destino 2023 1 Shinichi Sahara Líder proyecto Suzuki MotoGP SMC (Suzuki Motor Comp.) 2 Ken Kawauchi Director Técnico Honda HRC (Director Técnico) 3 Atsushi Kawasaki Ingeniero de chasis SMC 4 Yuta Shimabukuro Ingeniero de datos (Rins) GasGas Tech3 - Ingeniero 5 Masahiro Yamada Ingeniero de rendimiento SMC 6 Sadayuki Tsujimura Ingeniero de rendimiento SMC 7 Joan Mir Piloto Honda Repsol Piloto 8 Alex Rins Piloto LCR Honda Piloto 9 Mitia Dotta Coordinador equipo Aprilia Coordinador equipo 10 Frankie Carchedi Ingeniero pista Joan Mir Gresini Di Gianantonio Ing. pista 11 Claudio Rainato Ingeniero de datos (Mir) VR46 Ingeniero 12 Jacques Roca Mecánico (Mir) VR46 Mecánico (Marini) 13 Marco Rosa Gastaldo Mecánico (Mir) Gresini Mecánico 14 Tsutomu Matsugano Mecánico (Mir) Moto2 Team America Mecánico 15 Fernando Mendez Mecánico (Mir) Aprilia RNF Mecánico (RF) 16 Manuel Cazeaux Ingeniero pista Alex Rins Aprilia Maverick Ing. pista 17 Davide Manfredi Mecánico (Rins) Aprilia Maverick Mecánico 18 Tiziano Verniani Mecánico (Rins) Pramac Zarco Mecánico 19 "Paco" Nogueira Mecánico (Rins) Aprilia RNF Mecánico (RF) 20 Jordi Melendo Coordinador de recambios GasGas Tech3 - Coord. recambios 21 Francesco Munzone Ingeniero de rendimiento Moto2 - MV Agusta Ing. pista 22 Nicolas Piantoni Ingeniero de rendimiento KTM Ingeniero 23 Matteo Gaio Ingeniero de rendimiento KTM Ingeniero 24 Giorgio Ripoli Ingeniero de rendimiento KTM Ingeniero 25 Tom O'Kane Ingeniero de rendimiento Yamaha Ingeniero 26 Mattia Bonfanti Chef Cocinero hopitality Aprilia RNF Cocinero 27 Dario Decio Hospitality coordinador VR46 - Hospitality coordinador 28 Alessio Armigeri Cocinero hospitality Yamaha Cocinero 29 Akira Yamajuku Mecánico SMC 30 Livio Suppo Team Manager Contrato hasta final de 2023 31 Roberto Brivio Coordinador Nave del equipo en Cambiago 32 Federico Tondelli Marketing y Comunicación Comunicación Yamaha SBK