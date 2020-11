Cómo cambiará el sistema de trabajo de KTM sin concesiones

La temporada 2021 será la quinta de KTM en MotoGP y promete ser muy diferente a las anteriores para la marca austriaca. Los triunfos de Brad Binder y Miguel Oliveira y los podios obtenidos por Pol Espargaró esta temporada privarán al fabricante de gozar de las concesiones otorgadas por el reglamento técnico. KTM ya no tendrá derecho a realizar test ilimitados y, a partir de 2021, la marca sufrirá restricciones a nivel de motor, contando con el mismo número que sus rivales y congelando el desarrollo en el primer gran premio.

Considerada la pérdida de las concesiones como una buena señal de su éxito después de los cuatro primeros años del programa, KTM muestra su ambición a la hora de entrar en una fase menos permisiva, durante la cual la moto no podrá beneficiarse del continuo desarrollo, especialmente en lo que respecta al motor.

"Nunca hemos dejado de trabajar, sea cual sea el campo. Tenemos especialistas en todo, hemos establecido una gran estructura y todos van todo lo lejos que las reglas permiten. Es cierto que hemos llegado a una etapa interesante, porque hemos perdido nuestras concesiones, por lo que es un reto más que afrontaremos la próxima temporada", reconoce Sebastian Risse, coordinador técnico de KTM en MotoGP.

"También significa que tendremos que trabajar aún más durante el invierno", subraya el técnico, consciente de que a partir de ahora es necesario anticipar una nueva distribución del trabajo de desarrollo, ya que los pilotos titulares no podrán tomar parte activamente como hasta ahora. "Las reglas no sólo van a cambiar técnicamente, sino también el enfoque del trabajo entre el equipo de pruebas, la fábrica y el equipo de carreras, con el fin de garantizar que la moto que salga a la pista sea la mejor posible. Antes podíamos probar las cosas con nuestros pilotos de carreras, en el futuro no podremos hacerlo. Si queremos probar las cosas antes de que empiecen las carreras, entonces tendrá que hacerse este invierno y eso es algo en lo que vamos a presionar mucho".

Si KTM quiere trabajar duro este invierno, es también porque se le permite hacer algunas modificaciones finales importantes a su moto actual antes de entrar en su nuevo estatus. "Es correcto según el reglamento, y hemos pedido confirmación: podemos hacer algo para el año que viene, porque pasaremos de tener concesiones a no tenerlas", confirma Sebastian Risse.

La versión 2021 de la RC16 aún tiene algunas semanas para ser perfeccionada, y en concreto su posible "súper motor" que la competencia ya teme. "No puedo decir en este momento cómo será la moto final, porque todavía estamos trabajando en ella", dice Sebastian Risse. "Dani [Pedrosa] tiene un programa de pruebas muy ocupado. Como siempre, estamos trabajando en todas las direcciones, pero lo diferente que será la moto es algo que tendremos que especificar cuando se completen estas pruebas, que será a finales de noviembre".

KTM pierde la experiencia de Espargaró...

Los cambios técnicos provocados por la pérdida de los concesiones no serán los únicos a los que tendrá que adaptarse el fabricante de Mattighofen. Honda se ha llevado a Pol Espargaró, quien ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de la RC16 desde 2017 y la llegada de KTM a MotoGP. Oliveira, pasará del Tech 3 al oficial para formar pareja junto a Binder, un dúo prometedor ya que ambos tienen una corta pero exitosa historia en la categoría.

Aunque todos esos cambios significarán que tendrá que cambiar su forma de trabajar durante los grandes premios, el fabricante prefiere no preocuparse, sabiendo que también podrá contar con la experiencia de Danilo Petrucci, que recalará en el Tech3. Dada la nueva realidad a la que deberá hacer frente el fabricante, el fortalecimiento de la colaboración técnica entre el equipo de fábrica y el francés –como ocurrió con éxito en el Gran Premio de Teruel– debería permitir compensar las pérdidas optimizando la participación de cada uno.

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing, Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing

"Es un desafío, eso está claro", reconoció Sebastián Risse, refiriéndose a la salida de Espargaró y a la nueva alineación. "Es una situación con la que vamos a tener que lidiar. Creo que nuestros pilotos han hecho un gran trabajo. Es cierto que en algunas pistas no tienen experiencia porque no hemos ido allí [este año], pero es algo que no podemos cambiar y que tenemos que aprovechar al máximo".

"Creo que en términos de lo que hacemos los fines de semana de carrera con la puesta a punto, ya tienen mucha experiencia. No es el primer año que van en moto, aunque hayan llevado otras motos antes. Manejaremos la situación, no exactamente de la misma manera que lo hacemos ahora, porque tenemos un piloto con más experiencia que los otros, pero tenemos muchos pilotos muy buenos y dividiremos el trabajo de una manera que creo que nos permitirá hacer un buen año también".

... pero no la de Pedrosa

En cualquier caso, KTM podría mantener a dos pilotos experimentados en su alineación, sus probadores Dani Pedrosa y Mika Kallio. Aunque la presencia del español para la temporada 2021 hubiera podido estar cuestionada en las últimas semanas por los contactos entre los austriacos y Andrea Dovizioso y el hecho de que hasta ahora no se hubiera confirmado oficialmente la prórroga de su contrato, Mike Leitner asegura que no habrá ningún cambio. "Nuestro equipo de pilotos está listo para la próxima temporada. El equipo de pruebas permanecerá sin cambios con Dani Pedrosa y Mika Kallio", dijo en Speedweek.

Aunque Sebastian Risse se niega a hablar de negociaciones y a entrar en las prerrogativas de la dirección de KTM, subraya que "por supuesto" quiere seguir beneficiándose de la experiencia de Pedrosa en 2021 a nivel técnico.

"Dani es un piloto muy completo, puede ayudarnos en todas las áreas. Siempre se concentra en lo que cree que son los puntos débiles de la moto, y con él intentamos trabajar en eso", dijo el técnico.

"Seguro que la situación es complicada porque su estatura le hace bastante especial, pero por otro lado tiene un muy buen conocimiento de cómo desarrollar algo para él mismo en particular o en general para mejorar la moto, ya que ha llevado muchas motos diferentes y ha tenido muchos compañeros de equipo diferentes. En general nos ayuda mucho en todas las áreas de la moto".

Dani Pedrosa sabe que cada una de sus apariciones en la pista será de particular importancia a partir de ahora. Elogiado por la calidad de su trabajo y la decisiva contribución que ha tenido esta temporada en la progresión de KTM, el español debería estar en el centro de las últimas evoluciones esperadas en la RC16 antes de una temporada 2021 que podría ver al fabricante confirmarse entre los líderes del campeonato.

