Espargaró: "En ningún momento les he podido atacar, sólo ha sido perseguir"

El objetivo de Aleix Espargaró en Silverstone no era otro que el de ir a por una victoria. Lo intentó este sábado en la carrera al sprint, aunque ya avisó el viernes de que no quería llevarse un golpe de realidad. Y lo cierto es que no venció, pero las sensaciones al menos fueron positivas.

El piloto español se vio sorprendido por el ritmo alto que pusieron en cabeza de carrera tanto Jorge Martín primero como Enea Bastianini después. El de Granollers les persiguió durante la prueba corta, pero en eso se quedó su intento, en perseguirles, sin poder pelear por ellos con el triunfo o atacarles en algún momento. Así, acabó medianamente satisfecho con un nuevo podio en Silverstone, una pista que favorece a la RS-GP.

Aunque, eso sí, los neumáticos también jugaron un papel importante en su desempeño en carrera. La temperatura bajó este sábado en comparación al viernes, pero seguía haciendo sol, lo que planteó una dicotomía de cara a la elección del neumático delantero. Puesto que la Aprilia no hace trabajar bien la goma media, que pusieron las Ducati, Espargaró optó por la dura, pero eso le afectó en los primeros compases.

"Me he quedado un poco en shock, la verdad, porque no me esperaba un ritmo tan, tan alto", empezó diciendo el #41. "De inicio de carrera he sufrido un poco, porque las condiciones estaban a mitad de camino entre el neumático blando y el duro. Obviamente, la elección justa era la goma media, como han hecho las Ducati, pero este compuesto no funciona para la Aprilia. Ninguna Aprilia lo ha montado, así que en el último momento he puesto el duro delantero, y me ha costado mucho al principio".

"Se me cerraba la dirección y no tenía mucha confianza. Poco a poco he ido ganando en confianza, pero el ritmo era impresionante. En ningún momento les he podido atacar, sólo ha sido perseguir, perseguir y perseguir. La tercera posición y la pole son buenas para el sábado", siguió.

Sin embargo, Espargaró saca lecciones de cara a mañana, cuando se reparten más puntos: "El inicio de carrera estaba un poco condicionado por el neumático duro delantero. No podía apretar. Y con el paso de las vueltas, he pensado que [al resto] les caería más la goma trasera, pero no ha sido así, la verdad. Hemos rodado muy, muy deprisa y no tenía más para poder atacarles".

"Tengo la sensación de que mañana, con el neumático medio trasero, que va a empujar un poquito menos, iré más cómodo. Y ellos, con el medio delantero, no sé si podrán acabar la carrera... Nosotros, al menos, para mañana ya tenemos una referencia para la presión y el setting de la moto con el duro delantero, que es con el que voy a correr, así que en realidad ha sido un sábado positivo", continuó.

Además, Espargaró confirmó que no tuvo problemas de gasolina, como sí tuvieron otros, e incluso bromeó sobre su amigo, Jorge Martín, que quedó segundo: "Yo he llegado bien con la gasolina. Ya le he dicho a Jorge que le haré un bizum para que mañana ponga un par de litritos más para la carrera. A falta de dos vueltas me ha mandado el 'dashboard' el aviso de límites de pista, porque sólo puedes tocarlo una vez, pero de gasolina he llegado bien", finalizó.