Alex Márquez: "En Indonesia la cuestión será cómo nos adaptamos al neumático trasero"

Alex Márquez busca dejar atrás Motegi. El piloto español vivió un fin de semana plagado de problemas en Japón: aunque era rápido, su actuación se vio marcada por el accidente en la sprint del sábado, en la que tiró a Pedro Acosta y a Fabio Di Giannantonio, y por su caída del domingo, al cometer un error cuando se equivocó cambiando de marcha hasta en dos ocasiones cuando circulaba con la moto inclinada.

La visita a Indonesia de este fin de semana debería tener otro sabor, tanto para él como en general. Aunque no son pocos los que apuntan a las Aprilia como favoritas en el circuito de Mandalika, no hay que olvidar que fue una Ducati de Gresini, la de Fermín Aldeguer, la que se impuso y de manera clara en 2025, aunque en una carrera distinta a lo habitual, marcada desde la salida por el incidente de Marco Bezzecchi y Marc Márquez que le costó una lesión al #93.

Para esta visita a Lombok, además, habrá que contar con el aspecto clave de las últimas citas, el de los neumáticos, por las altas temperaturas que se esperan en un asfalto ya de por sí abrasivo. Y es que Michelin volverá a llevar en Indonesia compuestos traseros con carcasa reforzada, que aparentemente tan mal va a las Ducati y tan bien a las Aprilia (en Japón ya se llevó una goma similar pero no igual, puesto que el compuesto duro trasero que se usó en la carrera larga contaba con la mezcla de goma blanda de Spielberg).

Aunque reconoció que será para todos igual, el pequeño de los Márquez Alentà identificó ante los medios, entre los que estaba Motorsport.com, al neumático como lo más importante de cara a la adaptación al circuito de Mandalika.

"Mandalika es un circuito que, en teoría respecto a Motegi, debe ser totalmente diferente, completamente al revés. No importa tanto la frenada, es más de paso por curva, y aquí la cuestión será cómo nos adaptamos al neumático trasero, que es de nuevo la otra carcasa", empezó diciendo Alex.

Alex Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Hay que ver, pero al final será lo mismo para todos, así que hay que adaptarse, salir convencido y dar lo mejor de nosotros. El año pasado Marco Bezzecchi fue muy rápido, pero también Fermín Aldeguer con la Ducati. Entonces, todo estará bastante abierto. No debemos cometer errores, y hay que estar en una buena dinámica".

"Todo estaba muy apretado durante el fin de semana de 2025. Luego, la carrera fue muy rara, aparte de Fermín, que tuvo aire limpio, el resto nos quedamos en un grupo peleando. No fue una carrera rápida, fue muy lenta. Acosta y yo conseguimos escaparnos e ir hacia delante un poco, pero ellos [Aldeguer y Bezzecchi] consiguieron ser muy rápidos en paso por curva. Será interesante ver cómo nos adaptamos aquí, no quiero hablar mucho de la goma porque será la misma para todos, pero habrá que adaptarse", concluyó.