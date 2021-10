Bagnaia: “Quartararo ha dado un paso muy grande para asegurarse el Mundial”

Las opciones de Pecco Bagnaia en su remontada por intentar discutir el título de campeón del mundo a Fabio Quartararo pasaban por lograr una victoria este domingo en Austin, y que el francés pinchara. Pero ni una cosa, ni la otra, fueron posible y el campeonato, aunque sigue abierto matemáticamente, está prácticamente finiquitado.

“Estoy contento, he hecho lo máximo posible, hoy no podíamos hacer más. Fabio ha hecho una gran carrera y Marc [Márquez] ha estado increíble. Sabemos que aquí es intocable”, argumentó Bagnaia su tercera posición al final de la carrera.

“Lo he intentado todo, necesitaba dos o tres vueltas al principio guardando los neumáticos para intentar empujar y ahí he perdido algunas posiciones. Cuando he podido tirar fuerte ya he visto que los otros iban más lentos, así que he intentado remontar y llegar al podio, que era a lo máximo que podía aspirar hoy”, señaló.

Tras dos victorias consecutivas desde la pole, el italiano no pudo aprovechar esta vez salir primero, y tanto Marc como Fabio llegaron delante de él en la primera curva.

“Hicimos la pole en un circuito donde nos cuesta mucho, y tenemos que estar contentos porque hemos conseguido el mejor resultado que estaba a nuestro alcance. Más que esto no era posible, tenemos que estar satisfechos, y de ninguna manera podemos estar tristes por acabar terceros en un circuito tan difícil para nosotros”, explicó.

Durante la carrera y cuando estaba remontando, su compañero en Ducati Jack Miller le cedió la plaza, en lo que se entiende como órdenes de equipo.

“Me ha dejado pasar claramente, tengo que darle las gracias. Al principio Jack iba muy, muy rápido y pensaba que iba a pasar a Fabio, pero luego he visto que tenía problemas. Jack ha arriesgado poniendo la goma dura detrás, pero esa apuesta no le ha salido bien. Al principio le ha ido bien, pero luego no. Al final, para nosotros era difícil decidirse por una goma, ninguna iba bien, la blanda un poco mejor, pero al final nada. Era imposible”, insistió.

Con el segundo puesto de Fabio y el tercero de Pecco, el francés puede ser ya campeón en la próxima carrera, en Misano.

“Hemos perdido puntos hoy con Fabio, pero no es aquí donde hemos perdido las opciones de luchar por el título. Aquí es solo una carrera en la que hemos demostrado que hemos crecido mucho y hemos aprendido mucho”, señaló.

“El título todavía no está cerrado, lo intentaremos hasta el final, pero hoy Fabio ha dado un paso adelante muy grande para asegurarse el Mundial”, zanjó el de Turín.

