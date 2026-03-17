CFMoto compra una parte mayoritaria de Kalex: qué hay detrás de esta nueva unión

Kalex y CFMoto han acordado una colaboración a largo plazo. El fabricante chino de motocicletas ha adquirido el 51 por ciento de la empresa alemana, con sede en Bobingen. El exitoso proyecto de Moto2 de Kalex continuará sin cambios.

La entrada se ha producido a raíz de conversaciones en el paddock de MotoGP. CFMoto preguntó a Kalex si se podría aprovechar su conocimiento técnico en ingeniería ligera, así como la experiencia adquirida en el mundo de la competición, para dar un carácter más deportivo a los modelos de serie.

"Exacto, esa es mi tarea", confirmó el cofundador de Kalex, Alex Baumgärtel, en una entrevista con Motorsport-Total.com, web hermana de Motorsport.com. "La tarea principal es continuar con la Moto2 tal y como lo hemos hecho durante los últimos 16 años, y seguir garantizando el éxito. Para ello, intentamos aportar nuestros conocimientos y nuestra experiencia para hacer que las motos sean más deportivas en su diseño básico, y también [ayudar] en materia de rigidez y demás".

Con la adquisición del 51 por ciento de las acciones de la empresa, Kalex también asegura el futuro a largo plazo de la pequeña compañía. Actualmente, solo trabajan en ella ocho empleados, como señala Baumgärtel, en un proyecto que ha ganado 13 veces el Mundial de Constructores de Moto2. "Eso es, por supuesto, una parte bonita de la historia, poder dejar también un cierto legado", explica Baumgärtel. "No tenemos una familia en ese sentido que pudiera incorporarse, o algo así. En realidad, ha resultado ser un buen momento".

Formalmente, todo está ya cerrado entre Kalex y CFMoto. Ya en diciembre de 2025 se resolvió la cuestión legalmente. A corto plazo, no está previsto ampliar las operaciones en Bobingen ni contratar más personal. En el pasado, Kalex ha desarrollado, entre otras cosas, basculantes para el proyecto de MotoGP de KTM, pero también chasis y basculantes para Honda, así como basculantes para BMW para el Mundial de Superbikes.

Daniel Holgado, CFMOTO Aspar Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

A pesar de la incorporación de CFMoto, no se descartan en el futuro este tipo de encargos de otros fabricantes. "Eso puede seguir siendo posible", afirma Baumgärtel, "pero por el momento estamos bien ocupados con lo que tenemos".

Kalex equipará a diez equipos, cada uno con dos pilotos, en la temporada 2026 de Moto2. Triumph revisará en detalle el motor de tres cilindros para el próximo año, incluyendo los puntos de fijación y la toma de aire. El fabricante de chasis deberá reaccionar ante esta novedad, y realizar los ajustes necesarios.

CFMoto también es socio del equipo Aspar, de Jorge Martínez, en Moto2 desde la temporada 2024. Baumgärtel ha desmentido rotundamente las especulaciones de que Kalex podría recibir un trato preferencial debido al nuevo acuerdo con la marca china. "Puedo descartarlo por completo. Aspar es cliente nuestro desde hace mucho tiempo, colaboramos desde hace mucho. Ya era así antes de CFMoto y creo que en los últimos años hemos demostrado que tratamos a todos de forma justa".

"El objetivo es mantener la confianza en nosotros y seguir abasteciendo a los equipos con la misma equidad con la que lo hemos hecho hasta ahora. Como he dicho, Moto2 es nuestra tarea principal y, además, intentamos aportar nuestros conocimientos para hacer que sus motos sean más deportivas". CFMoto ha crecido a un ritmo vertiginoso en los últimos años. En 2025, la marca china vendió más de 250.000 motos en todo el mundo.