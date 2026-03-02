David Alonso libra sin lesiones un fuerte accidente: "No gritaba yo, gritaba el cuerpo"

Para la temporada 2026 del Mundial de Moto2, uno de los nombres que más ha sonado como posibles favoritos ha sido el de David Alonso. El hispano-colombiano, campeón de Moto3 de manera arrasadora en 2024, afronta su segundo curso en la categoría intermedia, tras un 2025 de difícil adaptación, pero en el que acabó venciendo ya su primera carrera. Sin embargo, la campaña empezó con un fuerte susto para el joven talento de Torrejón del Rey (Guadalajara).

Era apenas la tercera vuelta de la primera carrera del año cuando el joven pupilo de Jorge Martínez 'Aspar', que rodaba séptimo en ese momento, se fue al suelo de manera muy violenta. Pero lo peor no fue el golpe en sí, sino las consecuencias. El piloto de padre español y madre colombiana rodaba al lado de Filip Salac, cuya moto le impactó, pasándole por encima. Pero después, Alonso recibiría otro golpe, contra la moto de Senna Agius, que rodaba por el otro lado, a su derecha.

Mientras que Agius y Salac pudieron levantarse y volver a sus garajes, Alonso quedó inerte. La carrera se detuvo con bandera roja, la primera de las dos que se mostrarían, y el corredor, que está en el Mundial bajo bandera colombiana, fue evacuado en camilla. La preocupación, como es lógico, invadió a los aficionados, a su equipo y a su jefe, además de a todo el paddock, como es lógico. Se vieron imágenes tan curiosas como la de Gino Borsoi, actual jefe del equipo Pramac Yamaha, yendo al box de su antiguo equipo, el de Aspar, para interesarse por el estado de salud del piloto de apenas 19 años, 20 en poco menos de dos meses.

Afortunadamente, pronto se confirmaría por IRTA, los padres de Alonso y por el equipo Aspar que David estaba consciente, y tras unos chequeos en el centro médico, que había librado el incidente sin lesiones, sin nada roto, más allá de contar con fuertes dolores.

Al término de la jornada, sería el propio David Alonso el que, al ser entrevistado por DAZN, relataría cómo vivió el accidente. El campeón de Moto3, aún en un visible estado de shock, afirmó que sintió miedo, pero celebró que todo quedara en nada.

"Estoy bien", empezó diciendo el #80, con la voz entrecortada. "Y lo bueno es que no tengo nada roto. Pero bueno, me he asustado mucho, porque ha sido un golpe muy fuerte. Y cuando he sentido el golpe, estaba en la grava, y es como que el cuerpo gritaba. No gritaba yo, gritaba el cuerpo".

"No sé, no me podía mover nada, no tenía ningún control. Ha sido como muy agobiante, pero bueno. Estoy muy dolorido de todo, del pie izquierdo bastante, y de la pierna derecha por detrás, del hombro derecho, hay alguna herida... Pero estoy bien. Quiero descansar y recuperarme, eso es lo único que quiero", finalizó.

