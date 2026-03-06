La FIM admite un error en los puntos de Moto2 en Tailandia y corrige la clasificación

Una semana después del Gran Premio de Tailandia, MotoGP ha tenido que rectificar. Dirección de carrera admitió este viernes un error en el reparto de puntos de la carrera de Moto2 disputada en Buriram, tras comprobar que no se completó el 50% de la distancia prevista y que, por tanto, debían haberse otorgado solo la mitad de los puntos.

Inicialmente, los resultados se publicaron con la puntuación completa del campeonato. Sin embargo, tras revisar el desarrollo de la prueba —marcada por dos banderas rojas y múltiples reinicios— se detectó un fallo en el cálculo de las vueltas disputadas.

La carrera estaba programada a 22 vueltas, pero el número real de giros válidos terminó siendo inferior al que se había contabilizado.

Una vuelta que no debía contar

En el primer momento se consideró que se habían completado 11 de las 22 vueltas, justo el 50% de la distancia original, lo que permitía repartir la puntuación íntegra. Ese cálculo incluía:

3 vueltas del primer inicio

1 vuelta tras la primera bandera roja

7 vueltas del último sprint

Sin embargo, tras revisar el procedimiento, MotoGP ha confirmado que la vuelta completada justo antes de la segunda bandera roja debía haberse anulado. Esto deja la distancia efectiva en 10 de las 22 vueltas previstas, por debajo del 50% exigido por el reglamento deportivo para otorgar todos los puntos.

Por ese motivo, Dirección de Carrera ha corregido oficialmente la asignación de puntos y publicará clasificaciones actualizadas del campeonato.

El origen del error

Según explicó MotoGP en su comunicado, el fallo se produjo en el sistema de control de carrera, que normalmente avisa cuando no se alcanza el 50% de la distancia original.

Pero en Buriram el escenario fue especialmente caótico. Tras el accidente múltiple de David Alonso, Filip Salac y Senna Agius en la tercera vuelta, la carrera se detuvo por primera vez. Posteriormente, en la resalida, un nuevo incidente entre Sergio Garcia Dols y Luca Lunetta provocó otra bandera roja y obligó a un tercer inicio reducido a solo siete vueltas.

En medio de esa sucesión de reinicios, una de las vueltas quedó sumada por error al total, algo que pasó desapercibido inicialmente.

De hecho, según ha podido saber Motorsport.com, fue un periodista quien detectó la discrepancia y alertó a MotoGP, lo que llevó a revisar el cálculo final. Tras esa comprobación, la organización confirmó el error y anunció que implementará pasos de verificación adicionales para evitar que algo similar vuelva a ocurrir.

Media puntuación para una carrera caótica

La prueba, que terminó con victoria de Manu González tras un intenso duelo final con Izan Guevara, fue una de las carreras más accidentadas que se recuerdan en Moto2 en los últimos años. Ahora, una semana después de que se celebrara, su resultado deportivo no cambia… pero sí lo hacen los puntos que se llevan los pilotos en el campeonato.

Recuerda cómo fue la carrera: Moto2 Moto2 Tailandia: Manu González gana al sprint tras dos banderas rojas