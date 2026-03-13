José Antonio Rueda: "Me falta mucho de todo en Moto2"

José Antonio Rueda tenía muchas ganas de comenzar el nuevo curso. Después de todo lo que le pasó a finales de 2025, en el accidente con Noah Dettwiler en Malasia cuando ya era campeón de Moto3, que casi les cuesta la vida a ambos, el sevillano se fue recuperando poco a poco durante el invierno para afrontar su nuevo reto profesional: el salto al Mundial de Moto2, continuando la escalera del Red Bull KTM Ajo, como proyecto de futuro de la casa de Mattighofen.

La primera clasificación del sevillano en la categoría intermedia le dejó con el décimo tiempo en la Q1 del sábado en el Gran Premio de Tailandia, por lo que tuvo que salir 24º el domingo, en una parrilla de 27 pilotos. El domingo, un día caótico en el que la primera carrera del curso tuvo que pararse hasta dos veces con bandera roja, las cosas no mejoraron para el andaluz, y no por su culpa. Un accidente con Zonta van der Goorbergh, por el que el neerlandés acabó sancionado para la próxima carrera en Brasil, acabó con las opciones de Rueda de acabar su primera carrera en la nueva categoría, al tener que abandonar.

La pasada semana, el ahora dorsal #98 fue uno de los grandes protagonistas de un evento promocional que Estrella Galicia 0.0 celebró en Madrid, junto a Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP en 2025, y Diogo Moreira, nuevo piloto de la clase reina con LCR Honda y también vigente ganador de Moto2.

Rueda analizó cómo le fue el debut en el Circuito Internacional de Chang, y aprovechó para remarcar que aún le queda mucho que aprender en Moto2, por el salto que suponen estas motos respecto a Moto3, y por el tiempo de entreno que le ha faltado este invierno, tanto por la recuperación de sus lesiones post Malasia como por las malas condiciones de pista que se encontró en los test de Portimao.

"Moto2 es un salto muy grande. Hay que trabajar mucho. Me hubiera gustado trabajar más en la pretemporada", empezó diciendo Rueda, que quiso sacar lo positivo del debut. "Primer fin de semana con buenas sensaciones, aunque no fue tanto así en la carrera. Esperemos seguir mejorando y construyendo una buena base. Me falta mucho de todo en esta categoría, muchas horas. Gestionar el neumático, la gasolina, el peso... Para mí todo eso cambia mucho"

"No me he marcado ningún objetivo para esta temporada, tengo que aprender muchas cosas que antes no tenía [que gestionar]", comentó después Rueda, que no piensa en grandes cotas este año. Tampoco en cuál será su futuro en el campeonato.

Y es que al de Los Palacios y Villafranca le cuestionaron por si cree que el pasaporte será un lastre para él en el camino a MotoGP, habida cuenta de que parece que hay un exceso de corredores españoles e italianos, y el campeonato, ahora dirigido por Liberty Media y 'MotoGP Sport Entertainment' (antigua Dorna), pretende abrir la parrilla a otras nacionalidades. "No pienso mucho en eso, yo solo sigo mi camino y pienso en hacerlo lo mejor posible. Quiero seguir creciendo como piloto para conseguir mi sueño, por eso estoy luchando", comentó Rueda al respecto para cerrar.

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