Razgatlioglu está seguro de que Izan Guevara llegará a MotoGP "en el momento adecuado"

Izan Guevara será uno de los cinco rookies de la parrilla en la temporada 2027 de MotoGP. El español forma parte desde 2025 del equipo satélite de Yamaha, Pramac, en la categoría de Moto2. En 2025, el español logró en la última prueba del curso, en Valencia, su primera victoria en Moto2 y, como recompensa, pudo probar la M1 de la categoría reina.

En la actual temporada de la clase intermedia, Guevara ha ganado hasta ahora en Le Mans y, en conjunto, ha mostrado una constancia muy buena. Ha terminado las primeras 13 carreras en posiciones de puntos, y sus peores resultados han sido dos séptimos puestos. En la clasificación general, es el principal perseguidor de Manu González. Debido a su evolución, el joven talento de 22 años será ascendido por la casa de Iwata a MotoGP, también con Pramac.

"Ha dado un paso enorme", le elogió el team manager de su próximo equipo, Gino Borsoi, en declaraciones a la web de MotoGP. "Especialmente desde principios del año pasado. Ha cambiado por completo su actitud y su enfoque de entrenamiento".

"Puedo decir que es otra persona. Ahora tiene todo para mostrar su velocidad. Tiene la mentalidad adecuada para llegar a MotoGP. Creo que también está preparado para luchar por el título de Moto2. Sabemos que es difícil. Estamos lejos de González [32.5 puntos], pero nunca hay que rendirse".

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Guevara ya tiene la experiencia de competir por una corona mundialista. En 2022 ya se impuso en la categoría de Moto3 a su compañero en el equipo Aspar, Sergio García Dols. Que Guevara tenga ahora el contrato de MotoGP en el bolsillo es el paso más importante de su carrera: "Para mí es un sueño hecho realidad", valoró.

Por qué, según Razgatlioglu, dar el salto a MotoGP en 2027 será más fácil para Guevara

El equipo Pramac estará formado el próximo año por Toprak Razgatlioglu y Guevara. "Se merece el sitio en MotoGP", valora el turco sobre su futuro compañero de garaje. "Y además es bueno que sea joven".

"Necesitamos a la generación joven para el futuro. Pero ya veremos. Es bueno para él que haya llegado a través de Moto3 y Moto2, y que ahora desembarque en MotoGP. Su estilo de pilotaje ya es como un estilo de MotoGP. Eso es bueno".

Y es que el tricampeón del mundo de Superbikes tiene interiorizado el estilo de conducción con las motos de calle, y sigue trabajando para adaptarse a MotoGP. El cambio de neumáticos de Michelin a Pirelli también debería hacerlo algo más fácil para él en 2027.

Pero eso también vale para Guevara, que conoce los Pirelli de Moto2. "Creo que eso lo hará más fácil para él", piensa Razgatlioglu. "También habrá un nuevo motor, que está más cerca de Moto2. Va a dar el salto a MotoGP en el momento adecuado".

Esa es también la razón por la que en 2027 habrá cinco debutantes en la parrilla, tantos como no había desde hace algunos años. En Pramac hay muchas esperanzas de que Razgatlioglu también despegue en su segunda temporada. "Toprak conoce los Pirelli. El año que viene tiene una gran oportunidad, porque podrá mostrar inmediatamente su velocidad", piensa Borsoi. "Esta temporada es dura. Todo el mundo sabe que estamos en dificultades porque nuestra moto, digamos, todavía está en desarrollo".