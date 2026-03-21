Moto3 Brasil: Esteban se lleva la pole; Carpe, Quiles o Almansa tendrán que remontar

Con mucho sufrimiento, pero la primera clasificación de Moto3 de la historia del Gran Premio de Brasil pudo disputarse este sábado, no así la de Moto2, que tendrá lugar este domingo, a primera hora de la mañana en horario local (para España, la Q1 será a las 13:40h, y la Q2 a las 14:05h, justo antes del Warm Up de MotoGP).

Qué pasó en Goiania: MotoGP La Sprint de Brasil arrancará a las 4.20 hora local, tras repararse el agujero en medio de la pista

Las categorías inferiores fueron las grandes damnificadas del retraso de la acción en pista en el circuito de Goiania, a causa de un pequeño agujero que surgió por hundimiento del terreno tras la cronometrada de MotoGP, tras la lluvias torrenciales acaecidas esta semana. Tras un arduo trabajo, que conllevó la apertura de un boquete, los oficiales del campeonato del mundo pudieron arreglar el desaguisado. MotoGP disputó su carrera sprint a las 16:20 horas locales, pero solo dejó hueco para la clasificación de la clase pequeña, puesto que la visibilidad llegaba en Goias hasta las 18:00.

En esta difícil coyuntura, ha sido Joel Esteban quien se ha llevado la segunda pole en juego de la temporada. El corredor del LEVELUP - MTA se posicionó delante de Valentín Perrone y Hakim Danish, mientras que otros como Álvaro Carpe, décimo, Máximo Quiles, undécimo, y David Almansa, 14º, tendrán que remontar.

En la Q1, hasta 11 pilotos iban a buscar el pase a la segunda fase de la cronometrada, destacando dos pilotos españoles, Álvaro Carpe y Adrián Fernández. De hecho, fue el murciano quien empezó marcando la referencia, con un crono de 1:27.318. Con ello, se posicionó por delante de Zen Mitani, Ryusei Yamanaka y Eddie O'Shea, mientras otro corredor nacional, Adrián Cruces, sufría una caída.

El otro favorito, Fernández, también sufrió. El primer crono dejó al corredor del Leopard Racing sexto, y ya con gomas nuevas, en el segundo stint, el madrileño se fue al suelo, aunque pudo levantarse sin mayores problemas y volver a arrancar su moto en busca de una vuelta competitiva. Mientras tanto, Carpe volvió a rebajar su registro para cerrar la primera posición, hasta el 1:27.070.

Fernández continuó en pista, en busca de entrar en la zona de corte. Y lo consiguió. A costa de dejar grava que se había quedado bajo su carenado en la pista, algo que los comisarios tampoco impidieron, el de San Martín de la Vega acabó logrando el segundo mejor tiempo. Con él, también entraron Yamanaka, que mejoró al final, y Mitani. Fuera, finalizaron Scott Ogden, Matteo Bertelle, Ruche Moodley, O'Shea, Nicola Carraro, Jesús Ríos y Cruces.

La Q2 de Moto3 empezó con sobresaltos: sobre todo, por una tremenda caída de Cormac Buchanan, que salió por orejas tras perder el tren trasero de su moto, pudiéndose hacer mucho daño, y también por otra caída, menos grave, de Hakim Danish en otro punto del circuito. Como consecuencia, Dirección de Carrera mostró la bandera roja, a 13:05 del final, por las condiciones de la pista, y cuando quedaba muy poco tiempo de sol en el cielo de Goiania.

En los primeros tiempos que se marcaron tras la bandera verde, se notó el rodaje extra de Carpe, al colocarse primero con un 1:26.985, por poco más de 20 milésimas sobre Máximo Quiles. Sin embargo, al #51 le cancelaron el tiempo por una bandera amarilla, por caída de Joel Kelso. La primera posición fue a parar a Brian Uriarte, con un 1:26.835, por delante de Valentín Perrone y Marco Morelli, que superaron a Quiles. Además, el pupilo de Jorge Martínez 'Aspar' se fue al suelo al perder el tren delantero. Sin embargo, el #28 pudo volver a pista y a su garaje para cambiar gomas.

Y con neumáticos nuevos, quien demostró ser el más rápido en Goiania fue Joel Esteban. El joven corredor de El Prat de Llobregat se plantó en 1:26.241, un crono que sorprendió a propios y extraños y que resultó imbatible para Valentín Perrone, a 206 milésimas, y para Danish, a una milésima del hispano-argentino.

El Top 10 lo completaron un gran Veda Pratama, Marco Morelli, Brian Uriarte, que se fue al suelo, Joel Kelso, que pudo volver a salir a pista, Ryusei Yamanaka, Rico Salmela y Álvaro Carpe, delante de Máximo Quiles, Adrián Fernández, Casey O'Gorman, David Almansa, que solo completó una salida a pista, Zen Mitani, Guido Pini, Leo Rammerstorfer y Cormac Buchanan.

Resultados de la Q2 de la clasificación de Moto3 2026 en Brasil

Q2 Todas las estadísticas Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 J. Esteban LEVELUP - MTA 78 KTM 10 1'26.241 160.086 2 V. Perrone Red Bull KTM Tech 3 73 KTM 10 +0.206 1'26.447 0.206 159.704 3 H. Danish MT Helmets - MSI 13 KTM 9 +0.207 1'26.448 0.001 159.702 4 V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia 9 Honda 9 +0.265 1'26.506 0.058 159.595 5 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 97 KTM 10 +0.319 1'26.560 0.054 159.496 6 B. Uriarte KTM 51 KTM 7 +0.594 1'26.835 0.275 158.991 7 J. Kelso GRYD - Mlav Racing 66 Honda 7 +0.726 1'26.967 0.132 158.749 8 R. Yamanaka MT Helmets - MSI 6 KTM 10 +0.729 1'26.970 0.003 158.744 9 R. Salmela Red Bull KTM Tech 3 27 KTM 10 +0.749 1'26.990 0.020 158.707 10 Á. Carpe KTM 83 KTM 10 +0.759 1'27.000 0.010 158.689 11 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 28 KTM 9 +0.772 1'27.013 0.013 158.665 12 A. Fernández Leopard Racing 31 Honda 9 +0.795 1'27.036 0.023 158.624 13 C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse 67 Honda 9 +0.800 1'27.041 0.005 158.614 14 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 22 KTM 10 +0.803 1'27.044 0.003 158.609 15 Z. Mitani Idemitsu Honda Team Asia 32 Honda 9 +0.820 1'27.061 0.017 158.578 16 G. Pini Leopard Racing 94 Honda 9 +0.930 1'27.171 0.110 158.378 17 L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse 5 Honda 10 +1.890 1'28.131 0.960 156.653 18 C. Buchanan Code Motorsports 14 KTM 3 +2.261 1'28.502 0.371 155.996

Resultados de la Q1 de la clasificación de Moto3 2026 en Brasil

Q1 Todas las estadísticas Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta 1 Á. Carpe KTM 83 KTM 5 1'27.070 158.562 2 A. Fernández Leopard Racing 31 Honda 8 +0.303 1'27.373 0.303 158.012 3 R. Yamanaka MT Helmets - MSI 6 KTM 8 +0.309 1'27.379 0.006 158.001 4 Z. Mitani Idemitsu Honda Team Asia 32 Honda 7 +0.335 1'27.405 0.026 157.954 5 S. Ogden CIP 19 KTM 8 +0.346 1'27.416 0.011 157.934 6 M. Bertelle LEVELUP - MTA 18 KTM 8 +0.432 1'27.502 0.086 157.779 7 R. Moodley Code Motorsports 21 KTM 8 +0.492 1'27.562 0.060 157.671 8 E. O'Shea GRYD - Mlav Racing 8 Honda 7 +0.692 1'27.762 0.200 157.311 9 N. Fabio Carraro Rivacold Snipers Team 10 Honda 8 +0.728 1'27.798 0.036 157.247 10 J. Ríos Rivacold Snipers Team 54 Honda 8 +0.741 1'27.811 0.013 157.224 11 A. Cruces CIP 11 KTM 2 +1.755 1'28.825 1.014 155.429