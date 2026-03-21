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Crónica de clasificación
Moto3

Moto3 Brasil: Esteban se lleva la pole; Carpe, Quiles o Almansa tendrán que remontar

En una clasificación de Moto3 que tuvo que ser retrasada al final del día por el problema en la recta de meta de Goiania, Joel Esteban se llevó la primera pole de la historia de la categoría en Brasil.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Joel Esteban, Brasil

Con mucho sufrimiento, pero la primera clasificación de Moto3 de la historia del Gran Premio de Brasil pudo disputarse este sábado, no así la de Moto2, que tendrá lugar este domingo, a primera hora de la mañana en horario local (para España, la Q1 será a las 13:40h, y la Q2 a las 14:05h, justo antes del Warm Up de MotoGP).

Qué pasó en Goiania:

Las categorías inferiores fueron las grandes damnificadas del retraso de la acción en pista en el circuito de Goiania, a causa de un pequeño agujero que surgió por hundimiento del terreno tras la cronometrada de MotoGP, tras la lluvias torrenciales acaecidas esta semana. Tras un arduo trabajo, que conllevó la apertura de un boquete, los oficiales del campeonato del mundo pudieron arreglar el desaguisado. MotoGP disputó su carrera sprint a las 16:20 horas locales, pero solo dejó hueco para la clasificación de la clase pequeña, puesto que la visibilidad llegaba en Goias hasta las 18:00. 

En esta difícil coyuntura, ha sido Joel Esteban quien se ha llevado la segunda pole en juego de la temporada. El corredor del LEVELUP - MTA se posicionó delante de Valentín Perrone y Hakim Danish, mientras que otros como Álvaro Carpe, décimo, Máximo Quiles, undécimo, y David Almansa, 14º, tendrán que remontar.

En la Q1, hasta 11 pilotos iban a buscar el pase a la segunda fase de la cronometrada, destacando dos pilotos españoles, Álvaro Carpe y Adrián Fernández. De hecho, fue el murciano quien empezó marcando la referencia, con un crono de 1:27.318. Con ello, se posicionó por delante de Zen Mitani, Ryusei Yamanaka y Eddie O'Shea, mientras otro corredor nacional, Adrián Cruces, sufría una caída.

El otro favorito, Fernández, también sufrió. El primer crono dejó al corredor del Leopard Racing sexto, y ya con gomas nuevas, en el segundo stint, el madrileño se fue al suelo, aunque pudo levantarse sin mayores problemas y volver a arrancar su moto en busca de una vuelta competitiva. Mientras tanto, Carpe volvió a rebajar su registro para cerrar la primera posición, hasta el 1:27.070. 

Fernández continuó en pista, en busca de entrar en la zona de corte. Y lo consiguió. A costa de dejar grava que se había quedado bajo su carenado en la pista, algo que los comisarios tampoco impidieron, el de San Martín de la Vega acabó logrando el segundo mejor tiempo. Con él, también entraron Yamanaka, que mejoró al final, y Mitani. Fuera, finalizaron Scott Ogden, Matteo Bertelle, Ruche Moodley, O'Shea, Nicola Carraro, Jesús Ríos y Cruces.

 

La Q2 de Moto3 empezó con sobresaltos: sobre todo, por una tremenda caída de Cormac Buchanan, que salió por orejas tras perder el tren trasero de su moto, pudiéndose hacer mucho daño, y también por otra caída, menos grave, de Hakim Danish en otro punto del circuito. Como consecuencia, Dirección de Carrera mostró la bandera roja, a 13:05 del final, por las condiciones de la pista, y cuando quedaba muy poco tiempo de sol en el cielo de Goiania.

En los primeros tiempos que se marcaron tras la bandera verde, se notó el rodaje extra de Carpe, al colocarse primero con un 1:26.985, por poco más de 20 milésimas sobre Máximo Quiles. Sin embargo, al #51 le cancelaron el tiempo por una bandera amarilla, por caída de Joel Kelso. La primera posición fue a parar a Brian Uriarte, con un 1:26.835, por delante de Valentín Perrone y Marco Morelli, que superaron a Quiles. Además, el pupilo de Jorge Martínez 'Aspar' se fue al suelo al perder el tren delantero. Sin embargo, el #28 pudo volver a pista y a su garaje para cambiar gomas.

Y con neumáticos nuevos, quien demostró ser el más rápido en Goiania fue Joel Esteban. El joven corredor de El Prat de Llobregat se plantó en 1:26.241, un crono que sorprendió a propios y extraños y que resultó imbatible para Valentín Perrone, a 206 milésimas, y para Danish, a una milésima del hispano-argentino.

El Top 10 lo completaron un gran Veda Pratama, Marco Morelli, Brian Uriarte, que se fue al suelo, Joel Kelso, que pudo volver a salir a pista, Ryusei Yamanaka, Rico Salmela y Álvaro Carpe, delante de Máximo Quiles, Adrián Fernández, Casey O'Gorman, David Almansa, que solo completó una salida a pista, Zen Mitani, Guido Pini, Leo Rammerstorfer y Cormac Buchanan.

Resultados de la Q2 de la clasificación de Moto3 2026 en Brasil

Q2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1
J. Esteban LEVELUP - MTA
 78 KTM 10

1'26.241

   160.086  
2
V. Perrone Red Bull KTM Tech 3
 73 KTM 10

+0.206

1'26.447

 0.206 159.704  
3
H. Danish MT Helmets - MSI
 13 KTM 9

+0.207

1'26.448

 0.001 159.702  
4
V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia
 9 Honda 9

+0.265

1'26.506

 0.058 159.595  
5
M. Morelli CFMOTO Aspar Team
 97 KTM 10

+0.319

1'26.560

 0.054 159.496  
6
B. Uriarte KTM
 51 KTM 7

+0.594

1'26.835

 0.275 158.991  
7 Australia J. Kelso GRYD - Mlav Racing 66 Honda 7

+0.726

1'26.967

 0.132 158.749  
8 Japan R. Yamanaka MT Helmets - MSI 6 KTM 10

+0.729

1'26.970

 0.003 158.744  
9
R. Salmela Red Bull KTM Tech 3
 27 KTM 10

+0.749

1'26.990

 0.020 158.707  
10
Á. Carpe KTM
 83 KTM 10

+0.759

1'27.000

 0.010 158.689  
11
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
 28 KTM 9

+0.772

1'27.013

 0.013 158.665  
12 Mexico A. Fernández Leopard Racing 31 Honda 9

+0.795

1'27.036

 0.023 158.624  
13
C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse
 67 Honda 9

+0.800

1'27.041

 0.005 158.614  
14
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
 22 KTM 10

+0.803

1'27.044

 0.003 158.609  
15
Z. Mitani Idemitsu Honda Team Asia
 32 Honda 9

+0.820

1'27.061

 0.017 158.578  
16
G. Pini Leopard Racing
 94 Honda 9

+0.930

1'27.171

 0.110 158.378  
17
L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse
 5 Honda 10

+1.890

1'28.131

 0.960 156.653  
18
C. Buchanan Code Motorsports
 14 KTM 3

+2.261

1'28.502

 0.371 155.996  
Ver resultados

Resultados de la Q1 de la clasificación de Moto3 2026 en Brasil

Q1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1
Á. Carpe KTM
 83 KTM 5

1'27.070

   158.562  
2 Mexico A. Fernández Leopard Racing 31 Honda 8

+0.303

1'27.373

 0.303 158.012  
3 Japan R. Yamanaka MT Helmets - MSI 6 KTM 8

+0.309

1'27.379

 0.006 158.001  
4
Z. Mitani Idemitsu Honda Team Asia
 32 Honda 7

+0.335

1'27.405

 0.026 157.954  
5 United Kingdom S. Ogden CIP 19 KTM 8

+0.346

1'27.416

 0.011 157.934  
6 Italy M. Bertelle LEVELUP - MTA 18 KTM 8

+0.432

1'27.502

 0.086 157.779  
7
R. Moodley Code Motorsports
 21 KTM 8

+0.492

1'27.562

 0.060 157.671  
8
E. O'Shea GRYD - Mlav Racing
 8 Honda 7

+0.692

1'27.762

 0.200 157.311  
9
N. Fabio Carraro Rivacold Snipers Team
 10 Honda 8

+0.728

1'27.798

 0.036 157.247  
10
J. Ríos Rivacold Snipers Team
 54 Honda 8

+0.741

1'27.811

 0.013 157.224  
11
A. Cruces CIP
 11 KTM 2

+1.755

1'28.825

 1.014 155.429  
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