Juri Vips vuelve a la IndyCar 2024 con el RLL en Portland

El antiguo miembro de la academia de jóvenes de Red Bull regresará a la IndyCar en la cita de Portland del mes que viene con un cuarto monoplaza de Rahal Letterman Lanigan Racing. El estonio pilotará el #75 en el trazado donde debutó hace una campaña en la 18ª posición, y estará junto a Pietro Fittipaldi, Christian Lundgaard y Graham Rahal.

El patrocinador principal del equipo, AMADA, formó parte de la única participación de Takuma Sato, dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, en el "mayor espectáculo de las carreras", a principios de curso. Será la tercera vez de Juri Vips en el campeonato, después de que en 2023 también estuviera en Laguna Seca, donde entró en el Fast Six, antes de que un cambio de motor no homologado le relegara a la media tabla, y acabó 24º después de verse en un accidente múltiple en la primera vuelta.

"Estoy muy agradecido al equipo por darme esta oportunidad", dijo. "He estado trabajando estrechamente con el equipo en el programa del simulador, y hace un año que no me subo al coche, pero confío en que la experiencia adquirida en Portland y Laguna Seca la pasada temporada me ayude a ponerme al día rápidamente. Seguirá siendo un reto muy grande, y uno que estoy deseando afrontar".

Antes de su estreno hace una campaña, Juri Vips probó por primera vez un coche de IndyCar en el Sebring International Raceway en 2022, seguido de otra prueba en el Barber Motorsports Park en 2023. Desde entonces, formó parte de la lista de pilotos del Rahal Letterman Lanigan Racing, y realizó pruebas estáticas en el simulador.

El propietario del conjunto, Bobby Rahal, dijo: "Por un lado, demostró tanto en Portland como en Laguna Seca el año pasado que tiene el ritmo para figurar en cualquier evento que corra con nosotros. Ha trabajado mucho para nosotros en el simulador, lo que nos ha ayudado a entender el sistema híbrido, así que es bueno recompensarle por su esfuerzo, espero que eso le lleve a correr más carreras con RLL".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!