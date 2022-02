Valentino Rossi impresiona a WRT en el GTWE en Magny-Cours

Cargar el reproductor de audio

El piloto nueve veces campeón del mundo se retiró de MotoGP a fines de la temporada 2021, poniendo fin a una brillante carrera en la categoría reina del motociclismo.

Para 2022, Valentino Rossi se embarcará en una temporada a tiempo completo sobre cuatro ruedas en el GT World Challenge Europe Endurance con WRT y Audi. Además de eso, el italiano mantendrá una conexión directa con su equipo VR46 de MotoGP, que correrá con una motor de Ducati, propiedad del Grupo VW.

El jefe del equipo, Vincent Vosse, describió el ritmo del siete veces campeón del mundo de MotoGP a bordo de un Audi R8 GT3 evo II durante la prueba sobre mojado en Magny-Cours esta semana como "muy, muy impresionante".

"Valentino estuvo muy bien sobre mojado", dijo Vosse a Motorsport.com.

"Tenía una buena sensación para el nivel de agarre que había en la pista. Me impresionó, pero no me sorprendió porque sabemos que es algo natural".

Rossi se hizo conocido por su gran destreza en clima húmedo cuando competía en MotoGP, de hecho, su primera victoria en la categoría reina fue en condiciones de lluvia en el año 2000.

La prueba de un día para Rossi en Francia llegó después de su primera experiencia con el equipo en Valencia a finales del año pasado.

Era la primera vez que el italiano de 42 años conducía un R8 completo con especificaciones de 2022, ya que el coche que probó en Valencia solo tenía algunas de las mejoras que se habían llevado a cabo después del lanzamiento del evo II para este año por parte de Audi.

Vosse explicó que Rossi tiene un programa intensivo de pruebas por delante mientras se prepara para un doble asalto en las competiciones de resistencia y sprint del GTWCE.

"Serán entre seis y 10 días dependiendo de qué tan bien vaya nuestro programa", dijo.

El calendario incluye los dos días de prueba oficial de pretemporada del GTWCE en Paul Ricard los días 7 y 8 de marzo.

Vosse expresó su satisfacción total con el programa de pruebas que Rossi ha completado hasta el momento como preparación para su primera temporada completa sobre cuatro ruedas después de su retirada de MotoGP a finales del año pasado.

"Todo está progresando de la manera correcta; la prueba de Magny-Cours salió bien", dijo.

"Nos estamos poniendo un objetivo tras otro: el primero es poner a Valentino al día y luego asegurarnos de que esté listo para el comienzo de la temporada".

"El tercero es subir al podio, y luego cualquier cosa por encima de eso ya es una bonificación".

Vosse confirmó que los compañeros de equipo de Rossi para su primera temporada en el GTWCE serán pilotos oficiales de Audi.

"Valentino tendrá otro piloto junto a él en las 10 carreras y uno más se les unirá para los cinco eventos de resistencia", explicó.

El nombre de estos pilotos todavía se desconoce, pero ya se han decidido. Se espera que puedan confirmarse con un anuncio oficial antes de la prueba de Paul Ricard prevista para el próximo mes.